هل سنشهد سنة جامعية طبيعية؟ أم أنّ الأمور ستبقى على ما كانت عليه السنة الماضية؟

يتناول برنامج Q&A مجموعة مواضيع تهم الشباب اللبناني في مجتمعه، يتناقش فيها الشباب ضمن مساحة تعبير فيتحدثون عن آرائهم المختلفة في ظل وجود خبراء ومتخصصين للإضاءة علميا على موضوع الحلقة. وسيضيء البرنامج أيضا على خبرات حياة وحالات تستحق المتابعة. كما يشارك المشاهدون في طرح الأسئلة والمواضيع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
الخميس
بتوقيت بيروت
جيري غزال
جيري غزال إعلامي لبناني له تجربة إخبارية وفي تقديم البرامج، وهو متخصص في مواقع التواصل الاجتماعي منذ ٥ سنوات. هو أيضا ممثل لبناني، كما أن له كتابين بالعامية لأفكار وخواطر محكية. ولجيري غزال نشاطات اجتماعية سيعالج من خلالها مواضيع البرنامج المختلفة