الجمعة 9 ربيع الأول 1443 ﻫ - 15 أكتوبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

Q&A

يتناول برنامج Q&A مجموعة مواضيع تهم الشباب اللبناني في مجتمعه، يتناقش فيها الشباب ضمن مساحة تعبير فيتحدثون عن آرائهم المختلفة في ظل وجود خبراء ومتخصصين للإضاءة علميا على موضوع الحلقة. وسيضيء البرنامج أيضا على خبرات حياة وحالات تستحق المتابعة. كما يشارك المشاهدون في طرح الأسئلة والمواضيع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

الخميس

بتوقيت بيروت

20:20

جيري غزال

جيري غزال إعلامي لبناني له تجربة إخبارية وفي تقديم البرامج، وهو متخصص في مواقع التواصل الاجتماعي منذ ٥ سنوات. هو أيضا ممثل لبناني، كما أن له كتابين بالعامية لأفكار وخواطر محكية. ولجيري غزال نشاطات اجتماعية سيعالج من خلالها مواضيع البرنامج المختلفة

الحلقة 26
منذ يوم واحد

هل سنشهد سنة جامعية طبيعية؟ أم أنّ الأمور ستبقى على ما كانت عليه السنة الماضية؟

برامج

المزيد

بدنا الحقيقة

21:30

الإثنين

سؤال محرج

21:30

الخميس

Let's Talk مع ديانا

21:30

الجمعة

صوت الناس

21:30

الأحد

المواجهة

20:30

الأحد

صفر خوف

20:30

الثلاثاء

HISHOW

20:20

السبت

بقلب الأحياء أحياء

22:30

الأربعاء

ميشو عالسمع

20:00

الأربعاء

ملفات SBI

18:00

السبت والأحد

كيف منطبخ

مع السلامة

22:00

الأربعاء

E Town

20:00

الجمعة

العيادة

21:00

الأربعاء

Q&A

20:20

الخميس

SMI

19:50

الأحد

إلك JLEDE

19:30

الخميس

مشوار عالنار

20:00

الاثنين

بـ30 دقيقة

18:30

الإثنين,الأربعاء,الجمعة

The Mag Show

20:30

الجمعة

طوني خليفة

أبو شفيق Online

بدقائق

علاج سياسي

صوت الرحمة

SBI MAG

الفيديوهات الأكثر مشاهدة