هل سنشهد سنة جامعية طبيعية؟ أم أنّ الأمور ستبقى على ما كانت عليه السنة الماضية؟

جيري غزال

جيري غزال إعلامي لبناني له تجربة إخبارية وفي تقديم البرامج، وهو متخصص في مواقع التواصل الاجتماعي منذ ٥ سنوات. هو أيضا ممثل لبناني، كما أن له كتابين بالعامية لأفكار وخواطر محكية. ولجيري غزال نشاطات اجتماعية سيعالج من خلالها مواضيع البرنامج المختلفة