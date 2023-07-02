الأحد 14 ذو الحجة 1444 ﻫ - 2 يوليو 2023 |
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ناقوس الخطر الذي يدق والإنذار المبكر الذي يسبق اللحظات الأصعب للبشرية كلها.. لماذا تم تحديث ساعة يوم القيامة! - ناقوس الخطر الذي يدق والإنذار المبكر الذي يسبق اللحظات الأصعب للبشرية كلها.. لماذا تم تحديث ساعة يوم القيامة!
لم تشاهدها من قبل.. لقطات نادرة لحجاج بيت الله الحرام تعود لحوالي 70 عاماً - لم تشاهدها من قبل.. لقطات نادرة لحجاج بيت الله الحرام تعود لحوالي 70 عاماً
اكتشاف أثري بالسعودية أقدم من الأهرامات ! - اكتشاف أثري بالسعودية أقدم من الأهرامات !
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الليلة التي ملأ الخوف والرعب والذعر فيها اليابان كلها.. وضربت عاصمتها طوكيو.. ماذا حصل في ليلة الموت - الليلة التي ملأ الخوف والرعب والذعر فيها اليابان كلها.. وضربت عاصمتها طوكيو.. ماذا حصل في ليلة الموت ومن هي الجماعة التي أرادت إبادة البشرية!
الحدث المفجع.. كان الجميع يعلم أنهم على وشك الموت ولم يستطيعوا فعل شيء.. لماذا تحطمت طائرة الأشباح! - الحدث المفجع.. كان الجميع يعلم أنهم على وشك الموت ولم يستطيعوا فعل شيء.. لماذا تحطمت طائرة الأشباح!
تجربة توسكيجي...الجنس ورعب الدم الفاسد - تجربة توسكيجي...الجنس ورعب الدم الفاسد
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