آبل تؤجل إطلاق “آيفون 12” بسبب كورونا

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أعلنت شركة آبل الأمريكية، السبت، عن تأجيل موعد إصدار جهاز “آيفون 12″، إلى شهر أكتوبر، على أقل تقدير، وذلك لأسباب مرتبطة بتفشي فيروس كورونا حول العالم وتأثيره على الصناعة، وفقا لما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

ويعني هذا الإعلان أن الشركة ستخالف النافذة الزمنية التي اعتاد عملاؤها ترقبها، في شهر سبتمبر من كل عام.

وجاء التأكيد من آبل عقب انتشار شائعات من مسربي تكنولوجيا بأن أجهزة آيفون وآيباد الجديدة لن ترى النور قبل شهر أكتوبر.

ونقل موقع “آبل إنسايدر” عن المسرب المعروف باسم”ihacktu” أن الشركة ستطلق أربعة نماذج جديدة كجزء من تشكيلة آيفون 12.

ومن المتوقع أن تتضمن المجموعة الجديدة هواتف “آيفون 12” أقل سعرا بحجم 4.5 بوصة، و “آيفون 12 بلس” بحجم 6.1 بوصة، و “أيفون 12 برو” بحجم 6.1 بوصة، و “آيفون 12 برو ماكس” بحجم 6.8 بوصة.

وبحسب المسرب، فإن النماذج الأربعة تحوي شاشات “OLED” و تعمل بشبكات الجيل الخامس “5G”، التي تتوفر لأول مرة في هواتف آيفون.

ومن المنتظر أن تتضمن النماذج الأربعة، كاميرات مزدوجة وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت.

وتتميز نسخة “آيفون 12 برو” بكاميرا ثلاثية العدسة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 غيغابايت.

ووفق المسرب، بالإضافة إلى “آيفون 12” ستعلن الشركة عن منتجات أخرى، منها “آيباد برو” ونسخة جديدة من “أبل ووتش”.

ورغم تأثير جائحة كورونا على الشركة وإجبارها على تغيير خططها، كشفت شركة “كاناليس” المتخصصة في أبحاث الأسواق، الخميس، أن آبل هي الشركة الوحيدة التي حققت أرباحا، في الربع الثاني من العام، من بين مصنعي الهواتف حول العالم.

وقامت شركات تصنيع الهواتف ببيع 285 مليون جهاز هذا العام، تزامنا مع انكماش في السوق، بلغت نسبته 14 في المئة، جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتمكنت “أبل” من بيع 45.1 مليون هاتف آيفون منذ بداية العام، بزيادة بلغت 25 في المئة مقارنة بالعام الماضي، لتصبح ثالث أكبر شركة عالميا من حيث مبيعات الأجهزة.