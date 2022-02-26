آبل تبدأ المرحلة الثانية من اختبار نظاراتها للواقع المعزز

من المقرر أن تبدأ شركة أبل رسميا المرحلة الثانية من اختبار نظارات الواقع المُعزّز AR.بعد تجاوز الأولى بنجاح.

ووفق موقع “أبل دبليو دي”، أبل ترغب في طرح نظارات Apple Glasses الذكية، لتكون منتجها الأبرز على المدى الطويل.

وذكر الموقع أن عملية اختبار أبل لهذه النظارات في الوقت الحالي، تراعي السرية التامة.

ويشير تقرير لموقع التقنيات Digitimes، إلى أن أبل تختبر حاليا بجانب نظاراتها الافتراضية، سماعات للرأس ستدعم هذه النظارات.

وضمن مراحل الاختبارات التي ستمر بها النظارات قبل اعتمادها رسميا، مرحلة التحقق من التصميم، DVT، ثم مرحلة التحقق من الانتاج PVT التي تعتبر آخر مراحل الاختبارات.

آيفون 14

في الوقت نفسه، كشف تسريب جديد عن ميزة غير مسبوقة في هاتف iPhone 14 Pro ، ستعلنها أبل في مؤتمرها المقبل .

ووفق التسريب، الهاتف سيطرح بأقوى ذاكرة وصول عشوائي على الإطلاق، بسعة لم يسبق لأي من هواتف أبل السابقة أن توافر بها.

ووفق موقع “ديجيتال ترندز”، التسريبات تأتي وفق تصريحات للمدون yeux1122، الذي نشرتها عبر منصة التدوين الرقمة الكورية الجنوبية Naver.

وهو نفسه المدون الذي تنبأ بشكل صحيح عن طرح أبل نسخة حديثة من الجهاز اللوحي iPad Mini ضمن إصدارات حدثها السنوي في مارس من عام 2021 الماضي.

وحسب التوقعات، قد يطرح هاتف أبل iPhone 14 Pro بذاكرة وصول عشوائي RAM، بسعة 8 جيجا بايت.

مؤتمر أبل

تستمر التكهنات حول الحدث المرتقب لشركة أبل الذي ستعلن خلاله عن عدد من الأجهزة المرتقبة وأنظمة التشغيل الجديدة.

ووفق تقرير جديد لوكالة بلومبرج، تُخطّط شركة أبل لعقد أول حدث لها في عام 2022 في وقت مبكر من شهر مارس المقبل، حيث تستهدف الشركة تحديدا يوم 8 مارس المقبل، لحدث افتراضي تعلن خلاله عن هاتف iPhone SE 3 الجديد، وiPad Air 5 المُحدّث، وإصدار iOS 15.4.

ومن المتوقع أيضا أن يشهد الحدث طرح جهاز iPad Air الجديد بشريحة A15 و 5G.