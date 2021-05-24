آبل تبدأ مرحلة جديدة لإنتاج أجهزة لابتوب iMac

خطوة جديدة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في إنتاج أجهزة iMac، حيث أعلنت شركة أبل الأمريكية عن انطلاقة تقنية وتصميمية جديدة مع طرح اللاب توب آي ماك 24 بوصة الجديد.

وانتقلت أبل إلى مرحلة جديدة في إنتاج أجهزة اللاب توب آي ماك iMac بعد مرور 15 عاما؛ حيث لم تعد تعتمد على معالجات إنتل أو الجسم المصنوع من الألومنيوم الفضي والحواف السوداء العريضة.

واعتمدت الشركة الأمريكية في اللاب توب الجديد على المعالج M1 فائق الأداء من تطويرها، الذي يمتاز بالتوفير في استهلاك الطاقة بشكل كبير مع توفير أداء أكبر في نفس الوقت، بالإضافة إلى أن حواسيب آي ماك لم تعد قاصرة على اللون الفضي، ولكنها أصبحت متوفرة باللون الأزرق والأخضر والوردي والأصفر والأرجواني.

تصميم نحيف

ويأتي جهاز أبل آي ماك الجديد قياس 24 بوصة بسُمك 11.5 ملم، وبالتالي فهو أنحف من الكثير من الشاشات دون وجود حاسوب بداخلها، ويرجع الفضل في ذلك إلى اللوحة الرئيسية النحيفة والمزودة بالمعالج M1.

واعتمدت الشركة الأمريكية على حيلة تقنية أخرى، وهي تركيب الإلكترونيات الخاصة بوحدة الإمداد بالطاقة 230 فولتا في جسم خارجي.

ويتم توصيل هذا الجسم بالجزء الخلفي للشاشة عن طريق كابل ملفوف بالنسيج وبلون مناسب، ويتم تثبيته بواسطة مغناطيس، ولا تقتصر مهمة هذا الكابل على نقل التيار الكهربائي فقط، ولكنه يقوم أيضا بنقل البيانات إذا لزم الأمر، كما يمكن توصيل كابل Gigabit Ethernet بالصندوق الأبيض الصغير، ويساهم هذا التصميم في الحد من تراكم السخونة بداخل الجهاز، وهو ما يسمح بتركيب مراوح أصغر حجما.

شاشة Retina بدقة 4.5K

وخلال الاختبار العملي ظهرت شاشة Retina بدقة 4.5K بشكل رائع للغاية، وتتيح هذه الشاشة إمكانية عرض 11.3 مليون بيكسل وأكثر من مليار لون، وتظهر أهميتها عند تحرير الصور ومقاطع الفيديو بصورة خاصة، ولكن يشترط توافر برنامج بعمق لون 10 بت مثل برنامج أدوبي Photoshop أو برنامج أبل Preview.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لجهاز اللاب توب آي ماك 24 بوصة الجديد على منفذي Thunderbolt بسرعة تصل إلى 40 جيجابت في الثانية، وتدعم بطاقة الرسوميات المدمجة تركيب شاشة خارجية بدقة وضوح تصل إلى 6K (5760 x 3240 بيكسل).

ويزخر جهاز اللاب توب الجديد بكاميرا فيديو مدمجة بتقنية Full HD (1920 x 1080 بيكسل)، ويتم تحسين جودة الصورة بشكل كبير خلال مؤتمرات الفيديو بواسطة معالج إشارة الصورة في نظام M1، حتى بدون الحاجة إلى إضاءة احترافية.

تحسين جودة الصوت

وبالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة الأمريكية بتحسين جودة الصوت؛ حيث قامت بتركيب 3 ميكروفونات في اللاب توب الجديد لنقل الصوت بشكل طبيعي وواضح للغاية، بالإضافة إلى إمكانية إلغاء الضوضاء الخلفية المزعجة، ويشتمل النظام الصوتي المركب في اللاب توب الجديد على 6 سماعات مع دعم وظيفة الصوت المكاني Spatial Audio وتقنية دولبي Atmos.

ويشتمل جهاز اللاب توب أبل آي ماك 24 بوصة الجديد على ذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت، ويأتي الموديل الأساسي بمعالج ثماني النوى وسبعة أنوية للرسوميات مثل جهاز ماك بوك آير الجديد.

وتضم الموديلات الأفضل تجهيزات 8 أنوية للرسوميات، ويفتقر الموديل الأرخص إلى منفذي USB-3 ومنفذ Ethernet المدمج في وحدة الإمداد بالطاقة ومستشعر بصمة الأصابع Touch ID بلوحة المفاتيح المدمجة.

وأعلنت شركة أبل عن توافر الموديل الأساسي من جهاز آي ماك الجديد باللون الأبيض والأخضر والوردي والفضي، وليس باللون الأصفر والبرتقالي والأرجواني.