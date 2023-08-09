آبل تخطط لإطلاق iPhone 15 Pro بسعة 256 جيجا بايت

تخطط شركة آبل لإطلاق إصدارات iPhone 15 Pro هذا العام بسعة تخزين 256 جيجا بايت في النماذج الرئيسية.

وكانت آبل قد أطلقت هواتف iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max العام الماضي بسعة تخزين تبدأ من 128 جيجا بايت في النموذج الرئيسي.

ولقد أشارت التقارير السابقة إلى أن ابل تخطط لرفع مستوى تسعير إصدارات Pro هذا العام بقيمة 100 دولار إضافية، إلا أن أحدث التسريبات أكدت على أن السعر الأعلى لإصدارات iPhone 15 Pro سيأتي مع سعة تخزين أعلى في النموذج الرئيسي الذي يأتي بسعة 256 جيجا بايت.

ولقد انطلق هاتف iPhone 14 Pro بسعة 128 جيجا بايت في النموذج الرئيسي وسعر 1000 دولار، بينما تخطط ابل لإطلاق هاتف iPhone 15 Pro بسعة تخزين 256 جيجا بايت وسعر 1100 دولار.

أيضاً أوضحت التسريبات التي نشرت عبر “Red Lotus” أن النماذج الرئيسية لهواتف Pro هذا العام تأتي بسعة 256 جيجا بايت بينما ينطلق أعلى نموذج بسعة 2 تيرابايت، وهو ما أكدت عليه التفاصيل التي نشرت في مدونة yeux1122 في كوريا.