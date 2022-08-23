آبل تخطط لتصنيع آيفون 14 في الهند

تخطط شركة آبل لبدء تصنيع هواتف آيفون 14 في الهند بعد نحو شهرين من الإصدار الأولي للمنتج في الصين، وفق ما أفادت وكالة بلومبرج نيوز، الثلاثاء.

وقال التقرير نقلا عن أشخاص مطلعين إن الشركة تعمل مع الموردين لزيادة الإنتاج في الهند وتقليص التأخر في تصنيع أجهزة آيفون الجديدة والتي تراوحت من ستة إلى تسعة أشهر في الإصدارات السابقة.

ولم ترد آبل بعد على طلب رويترز للتعليق.

وتبحث آبل، التي تصنع معظم أجهزة آيفون الخاصة بها في الصين منذ فترة طويلة، عن بدائل في ظل الصدام بين بكين وواشنطن وبعد أن أدت عمليات الإغلاق لمواجهة كوفيد-19 إلى تعطيل النشاط الاقتصادي في العملاق الأسيوي.

مؤتمر آبل السنوي

وكانت قد كشفت أحدث التقارير الخاصة بكل ما يتعلق بجديد شركة آبل عن أن المؤتمر السنوي للشركة سينطلق يوم 7 سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك وفق تقرير جديد لوكالة بلومبرج

وأشار التقرير لوجود تسريبات تتنبأ بإطلاق الإصدار الأحدث من هاتف آيفون، iPhone 14، خلال فعاليات المؤتمر.

بالإضافة للكشف عن الجيل الجديد من ساعة آبل الذكية Series 8، والموعد المتوقع حتى الآن لم تعلق عليه أبل بالتأكيد أو النفي.

وخلال مؤتمر آبل المقبل، من المتوقع تقديم إصدار آيفون 14 والذي سيشمل أكبر قدر من الترقيات مقارنة بالإصدارات الأخرى التي سيتم الكشف عنها.

كما ستطرح آبل للمرة الأولى إصدارات من هواتف آيفون، تدعم معالج A16 المتطور.