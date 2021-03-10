آبل تخطط لدعم هواتف آيفون الجديدة بعدسات بيريسكوب

تخطط شركة الهواتف الأمريكية العملاقة أبل لدعم هواتف ”iPhone“ المقرر إطلاقها في 2022 بعدسات بيريسكوب periscope، حسب ما أفاد به محلل أبل الشهير ”Ming-Chi Kuo“.

جدير بالذكر، أن العملاق الأمريكي، كان من بين الشركات الأولى المستخدمة لكاميرا telephoto مخصصة في هاتف iPhone 7 Plus خلال عام 2016، إلا أن توقعات المحلل Ming-Chi Kuo تشير إلى أن أبل لن تقدم الترقية إلى كاميرا periscope في الجيل القادم من هواتف آيفون.

كما أشار Ming-Chi Kuo في تقريره بالذي نشره موقع ”غيزتشاينا“. إلى أن أبل ستقدم ترقية جديدة لكاميرا telephoto في هواتف آيفون العام المقبل.

بالحديث عن تطوير أجهزة iPhone خلال السنوات الثلاث المقبلة، يعتقد كيو، أنه ستكون هناك تغييرات كبيرة، ووفقا له، من أجل تقليل حجم وحدة الكاميرا الأمامية، فإن هاتف (iPhone 14) سيتبنى تصميم عدسة الكل في واحد في وقت مبكر من عام 2022.

علاوة على ذلك، أشار كيو، إلى أن أبل تستعد العام المقبل لدفع ترقية جديدة للعدسات من تصميم 7P إلى تصميم 8P على نطاق واسع، على أن تدعم هذه الترقية تحسينات في الآداء البصري للكاميرا من 10-20%.

ويتميز تصميم 8P في العدسات بالإنتاج المحدود في الوقت الحالي لذا تأتي العدسات بسعر مرتفع، بينما تشير التوقعات إلى أن إنتاج هذه الفئة من العدسات سيرتفع من 70 إلى 80% في النصف الثاني من 2022.

وعلى صعيد آخر، تواصل العملاق الأمريكي إضافة تحسينات في العدسات المميزة بزوايا عرض واسعة في هواتف آيفون هذا العام، على أن تتحول من تصميم 5P إلى تصميم 6P في هواتف iPhone 13 Pro، لذا من المتوقع أن تتميز الكاميرا في هذه الإصدارات بعدسات مميزة بسطوع أكبر، مع تركيز تلقائي بأداء أسرع.

ومن المتوقع، أن تدعم إصدارات هذا العام من سلسلة iPhone 13 معرف الوجه Face ID ، على أن تبدأ أبل في إجراء تغييرات في الإصدارات القادمة، كما تستبدل أبل العدسات الزجاجية في سلسلة iPhone 13 بعدسات مميزة بتصميم من البلاستيك، لذا ستعيد أبل ترتيب سلاسل التوريد، كما تتجه أبل لدعم هواتف آيفون في 2022 بتقنية استشعار البصمة المدمجة في الشاشة.