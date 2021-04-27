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آبل تدافع عن تحديث الخصوصية المثير للجدل

27 - أبريل - 2021
شركة آبل

شركة آبل

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أكد كبير المهندسين المختصين بـ”الخصوصية” في شركة أبل ، على كفاءة تحديث نظام التشغيل الجديد المثير للجدل، باعتباره “محاولة لضمان حقوق المستخدمين واحترامها”، وفقا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية.

ويشمل تحديث نظام التشغيل الخاص بأجهزة “آيفون” و”آيباد” وهو iOS 14.5، إدخال ميزة من شأنها تحسين “الشفافية” فيما يخص تتبع التطبيقات للمستخدمين.

وستجبر الميزة الجديدة المطورين على “طلب الإذن” لتتبع الهواتف ومستخدميها أثناء استخدامهم للتطبيقات.

ويتوقع أن لا يمنح معظم المستخدمين الموافقة على تتبعهم من قبل الشركات المسؤولة عن التطبيقات، مثل تطبيق “فيسبوك”.

وتم الكشف عن الميزة لأول مرة الصيف الماضي، وكان من المفترض أن تصل مع تقديم iOS 14 في سبتمبر. لكن أبل اختارت تأجيلها حتى عام 2021، قائلة إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لضمان استعداد المطورين لها.

ومنذ ذلك الحين تواجه أبل انتقادات من عدة شركات تشمل فيسبوك و”غوغل”، ووجهت إليها عدة تهم مثل “معاقبة الشركات الصغيرة، وتضليل العملاء”.

وقال “إريك نوينشفاندر” المختص بالخصوصية والمسؤول عن الميزة الجديدة في أبل إنه يأمل أن “تسمح الأداة لهذه الشركات بالازدهار مع احترام خصوصية المستخدمين أيضا”.

وأوضح نوينشفاندر لصحيفة الإندبندنت أن “بعض المطورين يعتقدون أنهم توصلوا إلى طريقة لانتهاك السياسات والتسلل إلى أجهزة المستخدمين وعدم احترام خصوصيتهم، لكن نبحث باستمرار عن هذه الانتهاكات، من خلال عملية مراجعة التطبيقات لدينا”.

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