آبل تدعم دقة مكالمات الفيديو عبر فيس تايم

فرضت تفشي جائحة كورونا ، إقبال الكثيرين على استخدام برامج الاتصال المرئي ،الأمر الذي يفرض عليهم شراء الهواتف ذات الدقة العالية في استخدام مثل هذه البرامج .

قررت شركة ”أبل“ أخيرًا، دعم دقة مكالمات الفيديو عبر ”فيس تايم“ في مجموعة من إصدارات ”آيفون“، مع زيادة أهميتها خلال جائحة كورونا.

ووفقًا لموقع ”MacMagazine“، ستدعم ”أبل“ ميزة مكالمات الفيديو في ”فيس تايم“ التي تعد واحدة من أكثر الميزات إثارة، وبتقنية ”إتش دي 1080″، بدلًا من ”720 بكسل“، على جميع أجهزة ”آيفون“، بدءًا من ”آيفون 8“.

ومع ذلك، سيتميز مالكو السلسلة الجديدة iPhone 12، (هواتف iPhone 12 mini و1 و12 Pro و12 Pro Max)، عن بقية الإصدارات القديمة، بدعم مكالمات الفيديو بدقة ”1080 بكسل“ عبر شبكتي:“واي فاي“ و“5G“.

لكن الطرازات الأقدم لن تستطيع استخدام الميزة الجديدة إلا عبر شبكة ”واي فاي“ فقط.