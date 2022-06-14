آبل تدعم نظام التشغيل ios 16 بمجموعة مبهرة من الإيموجي

كشفت شركة أبل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين هذا العام عن نظام التشغيل لهواتف أبل ios 16، الذي يأتي بالعديد من الميزات.

ومن ضمن الميزات الجديدة التي لاحظها المطورون بعد تجربة النظام، مجموعة من Memoji الجديدة القابلة للتخصيص.

وأضافت أبل مجموعة أيقونات Memoji تتميز باختيارات أكثر في تخصيص قصات الشعر، ووضعية الملصق، ومن المقرر أن تتوفر مع انطلاق تحديث iOS 16 في خريف هذا العام.

وكانت قد أطلقت ابل أيقونات Memoji للمرة الأولى خلال حدث iPhone X مع مستشعر TrueDepth الذي يدعم التفاعل مع وجه المستخدم.

وضمن التحديثات الجديدة لهذه الأيقونات، سيتوفر للمستخدمين، 17 نمطا من صيحات الشعر المختلفة بين الجديدة والعصرية أو الكلاسيكية، كما يتاح للمستخدم اختيار وتخصيص شكل الأنف، مع اختيار أكثر لتخصيص أعلى في Memoji من لون الشفاه، مع إمكانية استخدام Memoji كصورة لجهة الاتصال.

5 مفاجآت

وفيما يلي، أبرز مجموعة خدمات قدمتها أبل عبر نظام التشغيل الجديد iOS 16، وتشمل خدمة Live Activities، التي تقدم للمستخدم عرضا حيا للإشعارات في شاشة القفل، ويمكن لها أيضا أن تقدم دعما للمستخدم لمتابعة مباشرة لمسار رحلات Uber، ومراقبة تقدم الطلب دون الحاجة إلى فتح الهاتف.

وخدمة iMessage هي خدمة ذكية لتحرير الرسائل والتراجع عن الإرسال، وتتيح أيضا وضع علامة غير مقروءة على الرسائل بعض فتحها.

وخدمة Joy-Cons في الألعاب من Nintendo هي من المميزات التي توفر دعما لوحدات التحكم الخاصة ب Switch من Joy-Cons وأيضاً Pro.

وميزة متابعة طلبات الدفع عبر Apple Pay، التي تمنح المستخدمين القدرة على تتبع طلبات الدفع في خدمة Apple Pay عبر تطبيق Wallet.

وخدمة Fitness التي أصبح متاحا استخدامها دون ساعة أبل الذكية، بعد أن كانت تتطلب في الإصدارات السابقة من نظام تشغيل iOS ضرورة وجود ساعة أبل الذكية لربط المعلومات.