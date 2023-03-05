آبل تستثمر مليار يورو في مركز تصميم جديد للسيليكون

أعلنت شركة آبل أنها ستستثمر مليار يورو في مركز تصميم جديد للسيليكون بعد أن أنفقت نفس القدر على مركز البحث والتطوير الجديد في ميونيخ قبل عامين.

ويتم التعامل مع المنشأة الجديدة على أنها توسعة للمنشأة الحالية حيث ستقع على الجانب الآخر من الشارع.

تريد أبل إحضار 2000 من مهندسيها في مكان واحد، حتى يتمكنوا من العمل بكفاءة أكبر باستخدام أحدث المعدات. وستتجه الجهود نحو تطوير تصميمات مخصصة للسيليكون وشرائح إدارة الطاقة وتقنيات لاسلكية مستقبلية. الهدف الرئيسي هو تحسين أداء أجهزة أبل وكفاءتها وتوفير الطاقة.

ومع وجود الكثير من الأموال النقدية، كانت شركة أبل ملزمة بالإعلان عن استثمار ضخم مثل هذا ومن المتوقع أن يكون هناك المزيد في المستقبل القريب.