السبت 18 محرم 1445 ﻫ - 5 أغسطس 2023 |
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آبل تستعد للكشف عن سلسلة iPhone 15 في هذا الموعد

منذ ساعة واحدة
متجر آبل

متجر آبل

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كشف موقع “9to5Mac” تفاصيل جديدة حول الموعد المتوقع للإعلان عن سلسلة iPhone 15، حيث تعقد ابل مؤتمرها القادم في 13 من سبتمبر.

عقدت شركة ابل مؤتمر iPhone 14 في 7 من شهر سبتمبر العام الماضي، ومن جديد تستعد عملاق التكنولوجيا للإعلان عن جيل جديد من هواتف الأيفون، حيث من المتوقع أن ينطلق حدث ابل قبل منتصف شهر سبتمبر المقبل.

ولقد أكد موقع “9to5Mac” على أن ابل تخطط لعقد مؤتمرها في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر، ولقد إرتكزت هذه التفاصيل على عدد من مصادر التسريبات في شركات المحمول في الولايات المتحدة.

من جانب أخر انطلقت أغلب مؤتمرات السابقة للإعلان عن هواتف الأيفون يوم الثلاثاء، إلا أن مؤتمر ابل المرتقب ينطلق يوم الأربعاء الموافق 13 من سبتمبر.

وتشير التوقعات إلى أن ابل تبدأ في تلقي طلبات الحجز المسبق للجيل القادم من هواتف الأيفون يوم الجمعة أي في 15 من شهر سبتمبر، بينما تنطلق الهواتف بشكل رسمي للأسواق في 22 من سبتمبر.

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