آبل تستعيد صدارة بيع الهواتف الذكية عالمياً

تمكنت العملاقة الأمريكية شركة أبل من استعادة صدارة مبيعات الهواتف الذكية عالميا خلال الربع الأخير من 2020.

وبحسب دراسة حديثة، للمرة الأولى منذ نهاية 2016، تقدمت “أبل” على “سامسونج” في المبيعات الربعية للهواتف المحمولة، رغم التباطؤ الكبير في المبيعات الإجمالية بسبب الجائحة.

فقد انخفضت المبيعات العالمية بنسبة 5,4 % خلال الربع الرابع و12,5 % في مجمل العام، بسبب تراجع النفقات الاستهلاكية خصوصا.

غير أن دراسة نشرتها شركة “جارتنر” أشارت إلى أن “إطلاق هواتف آيفون العاملة بتقنية الجيل الخامس من طرازات 12 ساعد أبل في تحقيق نمو ثنائي الأرقام خلال الربع الرابع من 2020”.

وباعت المجموعة الأمريكية العملاقة في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا 80 مليون هاتف ذكي في الربع الأخير من العام الماضي، في مقابل 70 مليون جهاز في الفترة عينها قبل عام.

وارتفعت حصتها من السوق العالمية من 17,1 % إلى 20,8 %.

وتقدمت المجموعة الأمريكية على منافستها الكورية الجنوبية سامسونج التي باعت 62 مليون هاتف ذكي في الربع الرابع من 2020، وتلتهما الشركات الصينية الثلاث شاومي (43,4 مليونا) وأوبو (34,3 مليونا) وهواوي (34,3 مليونا أيضا).

وفي المبيعات السنوية، تبقى سامسونج الرائدة عالميا، رغم أن مبيعاتها تراجعت بنسبة 14,6 % إلى 253 مليون جهاز.

وتحتل أبل المركز الثاني عالميا (200 مليون جهاز) متقدمة على هواوي التي تراجعت مبيعاتها بنسبة 24,1 % خصوصا جراء العقوبات الأمريكية في حقها، وفق “جارتنر”.

وأشارت الدراسة إلى أن “أثر منع استخدام تطبيقات جوجل على هواتف هواوي الذكية ألحق أذى بأداء هواوي وأثر سلبا على مبيعاتها”.