آبل تطرح ميزة مفتاح السيارة الرقمية لسيارات “هيونداي”

قالت تقارير أن شركة ”أبل“ الأمريكية ستطرح ميزتها الفريدة والذكية، ”مفتاح السيارة الرقمية“، لسيارات ”هيونداي“ الكورية.

وتتيح الميزة المعروفة باسم ”CarKey“ للمستخدم فتح سيارته وبدء تشغيلها من تطبيق ”Wallet“ الخاص بهواتف ”آيفون“.

وكانت ”أبل“ قد أعلنت عن هذه الميزة أول مرة منتصف العام الماضي في مؤتمر الشركة العالمي للمطورين (WWDC) الذي عقد في حزيران/ يونيو الماضي.

وأطلقت الشركة هذه الميزة فقط لبعض طرازات سيارات ”بي. إم. دبليو“ الألمانية.

وذكر تقرير لوكالة ”بلومبيرغ“، أن ميزة مفتاح السيارة الرقمية ستكون متاحة لطرازات أخرى بخلاف ”بي. إم. دبليو“، حيث كان هناك تلميحات من الشركة عن إدخال تغييرات على تحديث نظام ”iOS 15“ لتشمل المزيد من أنواع السيارات الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن الشركة ستبدأ بسيارات ”هيونداي“ الكورية.

وقال التقرير: ”تماشياً مع تلميحات الشركة منذ عدة أشهر عن (iOS 15)، تلقينا معلومات أن السيارات التالية التي ستحصل على دعم هذه الميزة ستكون طرازات مختلفة من هيونداي وخطها الرائد (جينيسيس Genesis).. وتم إخبارنا بأن الميزة ستطرح بحلول الصيف المقبل“.

وأشار التقرير، إلى أن الشراكة بين ”أبل“ و“هيونداي“ معقدة ومتوترة بالنظر إلى الصراع العام بين الشركتين حول إنتاج سيارة ”أبل“ منذ حوالي عام، والتي توقف الحديث عنها مؤخراً بعد أن فشلت الشركة الأمريكية في إيجاد شريك لتصنيع السيارة.

ووفقاً لمجلة ”فوربس“، كانت شركة ”أبل“ قد أطلقت هذه الميزة في طرازات معينة من ”بي. إم. دبليو“، مثل ”BMW 5 Series“، التي أتاحت للمستخدم فتح وإغلاق السيارة عن طريق لمس هاتف الآيفون أو ”أبل ووتش“ مقبض باب السيارة.

وأوضحت أنه يمكن استخدام نفس التقنية لبدء تشغيل المحرك أيضاً، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الميزة مع الآخرين عبر خاصية ”iMessage“، وتعطيل المفتاح بسهولة أيضاً.

وذكرت المجلة الأمريكية أنه يمكن أيضاً تشغيل وضع ”Power Reserve“، الذي يسمح للمستخدم بفتح أو إغلاق السيارة لمدة تصل إلى 5 ساعات بعد نفاد طاقة بطارية الآيفون، موضحة أن كل ما على المستخدم فعله هو دخول السيارة وبدء تشغيلها ثم شحن بطارية الهاتف أثناء القيادة.

وبتفعيل وضع ”Express Mode“ لا يحتاج المستخدم إلى إخراج الهاتف من جيبه أو حقيبته أو حتى الضغط على زر في الساعة الذكية لتشغيل السيارة.

وليس من المؤكد أي الطرازات ستوفر هذا الخيار، ولكن من الملاحظ، وفقاً لـ“فوربس“، أن بعض الفئات لسيارة ”Ioniq 5“ وغيرها من سيارات هيونداي تتضمن تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) لمفتاح رقمي.

ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن طرح الميزة الجديدة لسيارات ”هيونداي“ في مؤتمر ”أبل العالمي للمطورين“ المقررة إقامته في الصيف المقبل.