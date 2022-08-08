آبل تطلب من الموردين تجنب ملصقات "صنع في تايوان" على الشحنات الصينية

أفادت تقارير أن شركة آبل حذرت الموردين التايوانيين لضمان امتثال الشحنات إلى الصين لقواعد وضع العلامات طويلة الأمد بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايبيه، وفقًا لـ Nikkei (عبر The Guardian) ، أخبرت الشركة مؤخرًا الشركات المصنعة في الجزيرة أن الأجزاء المتجهة إلى البر الرئيسي يجب أن تدرج “تايبيه الصينية” أو “تايوان ، الصين” كمصدر لها.

ويتماشى هذا مع السياسة التي اتبعتها الصين منذ سنوات، لكنها لم تبدأ في تنفيذها إلا بعد اندلاع التوترات مع الولايات المتحدة في أعقاب زيارة بيلوسي الأسبوع الماضي. بموجب هذه السياسة يمكن للمسؤولين تأخير وحتى رفض الشحنات التي تقول “صنع في تايوان”. الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لديها مجموعة خاصة بها من قواعد وضع العلامات. يجب أن تدرج الشحنات “تايوان” أو “جمهورية الصين” كنقطة منشأ.

عملاق التكنولوجيا والعديد من الشركات الأمريكية الأخرى لديها علاقة معقدة مع الصين. إذا كان التقرير دقيقًا، فلن تكون هذه هي المرة الأولى التي تسعى فيها شركة آبل إلى استرضاء الصين وفقا لما نقله موقع Engadget.

وفي عام 2019 أزالت الشركة الرموز التعبيرية لعلم تايوان من نظام iOS في هونج كونج وسط الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي حدثت في المدينة في ذلك العام.

وفي هذه الحالة ربما شعرت آبل أنه ليس لديها خيار سوى الامتثال لسياسة الصين بشأن الشحنات التايوانية، وفي أبريل قال تيم كوك إن نقص أشباه الموصلات أثر بشكل كبير على أعمال الشركة في مجال iPad.

قبل إطلاق iPhone 14 في وقت لاحق من هذا العام، من المحتمل أن تكون التأثيرات الإضافية بسبب نزاع جمركي كارثية على آبل.