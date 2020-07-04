آبل تطلق خطّتها لاستبدال بطاقات الهوية وجوازات السفر بهاتفها

في خطوةٍ لجعل “أيفون” الشيء الوحيد الذي قد يحتاجه أي شخص، تدرس شركة آبل إمكانية استبدال جوازات السفر، وتراخيص القيادة، ومستندات التعريف الأخرى، بجهاز إلكتروني واحد يتم تخزين الإصدارات الرقمية من هذه المستندات عليه بشكلٍ آمن، بحسب ما ذكر موقع AppleInsider.

ويُشار إلى أنّ الشركة الأميريكية كانت قد اقترحت مؤخرًا خطتها للتخلّص من مفاتيح السيارات، وذلك خلال مؤتمرها العالمي الأخير للمطورين WWDC 2020، حيث أعلنت آبل عن بعض الميزات في نظام iOS 14.

وبحسب التقارير المتداولة، تسعى آبل إلى استبدال جوازات السفر ورخص القيادة والتصاريح وبشكلٍ عام أي أنواع من المستندات المادية بهاتفها الذكي. وفي هذا الشأن، قدمت آبل سلسلة من طلبات براءات الاختراع تحمل عنوان “الاساليب والأجهزة للتأكد من هوية المستخدم والتحقق منها”، والتي تصف طرق تخزين واستخدام الإصدارات الرقمية من وثائق الهوية.

وأشارت الشركة إلى أن الأجهزة الإلكترونية ستكون هي الناقل لهذه البيانات، كما أنه من الواضح أن الأكثر ملاءمة في هذا الصدد هو استخدام الهاتف الذكي.