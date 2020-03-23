آبل تطور “سيري”.. ليخبرك إذا كنت مصابًا بكورونا

أعلنت شركة ”آبل“ إصدار تحديث لمساعدها الشخصي ”سيري“ من أجل تقديم معلومات لمستخدم الهاتف بشأن ما إذا كان مصابًا بفيروس كورونا المستجد أم لا.

وطورت ”آبل“ مساعدها الشخصي بمجموعة من الاستفسارات التي يمكن توقعها من المستخدم، ليتمكن من الإجابة عنها في كل ما يخص عوارض الإصابة بفيروس كورونا.

ويفترض أن يسأل المساعد الشخصي المستخدمين عما إذا كانوا يعانون من أعراض الفيروس، مثل: الحمى، أو السعال الجاف، أو ضيق التنفس، وينصح الأشخاص الذين يقولون إن لديهم أعراضًا شديدة أو مهددة للحياة بالتفكير في الاتصال برقم الطوارئ.

ويقوم المساعد الشخصي، في حال قال المستخدمون إن أعراضهم ليست شديدة أو مهددة للحياة، بتوجيههم للبقاء في المنزل وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين، كما ينصحهم بالاتصال بمقدم خدمة طبية إذا أصبحت حالتهم أكثر حدة.

ويوفر المساعد الشخصي للمستخدمين رابطًا في متجر آبل ”App Store“، حيث يمكنهم تنزيل تطبيقات الخدمات الصحية عن بُعد، وربما تلقي استشارات افتراضية من الجهات الصحية.

وقالت شركة ”آبل“ إن الإجابات، التي سيقدمها مساعدها الشخصي ستوفرها خدمة الصحة العامة الأمريكية، وهي قسم من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، وكذلك مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتنحصر تلك الخدمة من ”آبل“ وتخصص للمستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يُعرف ما إذا كان سيتم توسيع الخدمة على مستوى العالم أم لا حتى الآن.