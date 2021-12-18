الجمعة 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 1 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

آبل تطور نسخة جديدة من شاشة Pro Display XDR بميزات مذهلة

18 - ديسمبر - 2021
شاشة من آبل

شاشة من آبل

A A A
طباعة المقال

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن عمل أبل على تطوير نسخة جديدة من شاشة Pro Display XDR بقياس 32 بوصة.

وفي يوليو/تموز الماضي، كانت قد ظهرت تسريبات تفيد بأن أبل كانت تختبر شاشة خارجية جديدة بشريحة A13 خاصة ومحرك أكثر حساسية.

ووفق التسريبات الجديدة، للخبير التقني Dylandkt فالشاشة ستدعمها رقاقة سيلكون أيضا مخصصة، من بين 3 شاشات جديدة تطورها أبل استعدادا لطرحها في 2022.

ووفق ما ذكره Dylandkt في عدة تغريدات له، “هناك 3 شاشات تعمل عليهم أبل من إنتاج LG مغطاة بحاويات بدون علامة تجارية لاستخدامها كشاشات خارجية وهي قيد التطوير حاليا”.

اثنان من هذه الشاشات لهما نفس مواصفات iMac القادمة بمقاس 27 بوصة والحالية مقاس 24 بوصة، في حين أن الشاشة الثالثة هي شاشة Pro Display XDR محسنة ستأتي بمقاس 32 بوصة.

ومن ضمن ما ذكره من معلومات مسربة عن قدراتها، قال Dylandkt ضمن تسريباته أن الشاشات ستكون من طراز miniLED ومعدل تحديث متغير 120 هرتز.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    شعار شركة شاومي الصينية
    إليكم موعد إطلاق سوارة Xiaomi Band 7 Pro من شاومي
    شعار شركة Infinix
    تعرفوا على أحدث شاحن Thunder من إنفينكس
    هاتف ذكي من نوكيا
    نوكيا تطلق هاتف ذكي جديد بمواصفات خيالية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شركتا الاتصالات في لبنان: الفا وتاتش
    فاتورة الخلوي خمسة أضعاف... وهيركات على الشحن المسبق
    عائلة عبدالله اللبنانية تقدم شهادة حياتها في الفاتيكان
    في قلب الفاتيكان: عائلة لبنانية تقدّم شهادة حياتها بعد حادثة دهس 3 من أولادها
    الرئيس نجيب ميقاتي
    أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟