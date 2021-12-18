آبل تطور نسخة جديدة من شاشة Pro Display XDR بميزات مذهلة

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن عمل أبل على تطوير نسخة جديدة من شاشة Pro Display XDR بقياس 32 بوصة.

وفي يوليو/تموز الماضي، كانت قد ظهرت تسريبات تفيد بأن أبل كانت تختبر شاشة خارجية جديدة بشريحة A13 خاصة ومحرك أكثر حساسية.

ووفق التسريبات الجديدة، للخبير التقني Dylandkt فالشاشة ستدعمها رقاقة سيلكون أيضا مخصصة، من بين 3 شاشات جديدة تطورها أبل استعدادا لطرحها في 2022.

ووفق ما ذكره Dylandkt في عدة تغريدات له، “هناك 3 شاشات تعمل عليهم أبل من إنتاج LG مغطاة بحاويات بدون علامة تجارية لاستخدامها كشاشات خارجية وهي قيد التطوير حاليا”.

اثنان من هذه الشاشات لهما نفس مواصفات iMac القادمة بمقاس 27 بوصة والحالية مقاس 24 بوصة، في حين أن الشاشة الثالثة هي شاشة Pro Display XDR محسنة ستأتي بمقاس 32 بوصة.

ومن ضمن ما ذكره من معلومات مسربة عن قدراتها، قال Dylandkt ضمن تسريباته أن الشاشات ستكون من طراز miniLED ومعدل تحديث متغير 120 هرتز.