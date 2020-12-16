آبل تعتزم إنتاج 96 مليون جهاز “آيفون” في 2021

كشفت الشركة الأمريكية العملاقة “أبل” عن خططتها لاستيعاب الطلب المتزايد على هواتفها الذكية “آيفون”.

كشف تقرير جديد أن زيادة الطلب على سلسلة هواتف ”iPhone 12“ من ”أبل“ ستدفع الشركة لإنتاج 96 مليون جهاز في النصف الأول من عام 2021، بزيادة قدرها 30٪ بالخطة السنوية.

وبحسب تقرير لصحيفة ”نيكي آسيان ريفيو“، تتجه توقعات ”أبل“ المبدئية للعام بأكمله مع مورديها، صوب التخطيط لإنتاج ما يصل إلى 230 مليون جهاز ”آيفون 12“ العام 2021، بما في ذلك الطرازات القديمة والجديدة.

ويمثل حجم الإنتاج الجديد، زيادة بنسبة 20٪ عن العام 2019، على الرغم من أن حجم الإنتاج الجديد سيخضع للمراجعة بانتظام استجابة لأي تغييرات بناءً على طلبات السوق والمستهلكين.

وقال مسؤول تنفيذي في إحدى سلاسل التوريد الرئيسة لـ“أبل“، إنه“تم تحديد الإنتاج المخطط للربع التالي، والتوقعات مشرقة للغاية“، بحسب نيكي.

وأضاف:“يعد الطلب على كل من iPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max أقوى بشكل خاص مما توقعنا، في حين أن الطلب على ‌iPhone 12‌ يتماشى مع التوقعات، لكن iPhone 12 mini بطيء بعض الشيء“.

من جانبه قال ”جيف بو“ محلل الأوراق المالية لدى شركة ”جي إف سيكيوريتيز“:“إن معظم الموردين ومراقبي السوق متفائلون بشأن الطلب في 2021″، مرجحًا أن شحنات الآيفون ستعود إلى النمو العام المقبل.

وحذر من أنه لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كانت سلسلة iPhone 13 العام المقبل قادرة على البيع بقوة، حيث قال:“نحن متحفظون بعض الشيء بشأن تشكيلة الآيفون الجديدة المقبلة، والتي من المقرر إطلاقها في النصف الثاني من عام 2021″.

ومن المتوقع أن تستمر ”أبل“ بتقديم سلسلة هواتفها الجديدة الأربعة من الآيفون في عام 2021، دون أي تغييرات بالأحجام، كما لا يُتوقع حدوث تغييرات كبيرة في التصميم، ومن المرجح أن تحتوي أجهزة الآيفون 2021 على نفس مميزات هواتف 2020، مع إدخال تحسينات على الكاميرا، والمعالج وشريحة ”5G “ جديدة من إنتاج ”كوالكوم“.