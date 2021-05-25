آبل تعقد مؤتمرها السنوي للمطورين العالميين في 7 يونيو

كشفت شركة ”أبل“ الأمريكية،عن موعد عقد مؤتمرها السنوي للمطورين العالميين WWDC 2021، في الفترة ما بين 7 و 11 يونيو/حزيران المقبل، عبر بث مباشر من مقر ”أبل بارك“.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر للعام الثاني على التوالي، بتنسيق افتراضي بنسبة 100%، بحسب موقع ”gsmarena“.

وستقدم ”أبل“ في ”WWDC“، ”رؤية فريدة“ لأنظمة التشغيل القادمة (iOS 15 و“iPadOS 15″ و“macOS 12″ و“watchOS 8″ و“tvOS 15″)، كما قد تقدم تفاصيل حول أجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة، كشف عنها الأسبوع الماضي.

ويعد مؤتمر ”أبل“ السنوي للمطورين العالميين، فرصة لأكثر من 28 مليون مطور، في لقاء يجدد معلوماتهم حول التقنيات والأدوات وبيئات العمل.

ويشير موقع ”gsmarena“ إلى أن أبل أطلقت بالفعل الكثير من الأجهزة، بما في ذلك ”iMac“ مقاس 24 بوصة و“AirTags“ و“iPad Pro“، في العرض التقديمي الأخير، في نيسان/أبريل الماضي؛ لذلك من المحتمل ألا يكون هناك أي إعلان عن المنتجات في 7 يونيو، والحدث بأكمله سيكرس حصريا للبرامج.

بدوره، أعلن التقني المعروف، جون بروسر، أنه قد يكشف عن جهاز ”MacBook Pro“ الذي يعتمد على معالج ”Apple Silicon“ في حدث WWDC.

وهذه هي النسخة الثانية من ”WWDC“ عبر الإنترنت بالكامل، بعد أن قررت شركة ”أبل“ في عام 2020 تنفيذ هذه الطريقة نتيجة لجائحة فيروس كورونا.