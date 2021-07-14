الخميس 5 ذو الحجة 1442 ﻫ - 15 يوليو 2021 |
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آبل تغزو الأسواق بـ90 مليون وحدة من هاتف آيفون 12

منذ 13 ساعة
ايفون 12

ايفون 12

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في الوقت الذي يترقب فيه الكثيرين طرح آيفون 13، طلبت أبل من مورديها زيادة إنتاج الجيل الجديد من آيفون 12 بنحو 20% في هذا العام ،بحسب “بلومبرج”.

وأوضحت مصادر وفق وكالة بلومبرج الأمريكية، أن شركة التكنولوجيا الأمريكية طلبت إنتاج 90 مليون وحدة من هاتف أبل آيفون 12 الجديد الذي سيكون ثاني هواتفها الذي يدعم شبكات الجيل الخامس.

وحافظت أبل على مستوى مستمر في السنوات الأخيرة، إذ تنتج نحو 75 مليون وحدة منذ طرح الجوال وحتى نهاية العام، ورفع الإنتاج لعام 2021 يعني أن الشركة تتوقع طلبًا إضافيًا عند طرح الجهاز، بدعم من تطعيمات “كوفيد-19”.

ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن أربعة موديلات جديدة في سبتمبر/أيلول المقبل، أي في وقت مبكر مقارنة بالعام الماضي عندما طرحت الجوالات في أكتوبر، وذلك بدعم من تعافي سلسلة التوريد.

وعلى الرغم من أن تصميم الجوالات الجديدة سوف يظل دون تغيير إلى حد كبير، فإن أبل تخطط لتقليل حجم الكاميرا الأمامية، ومستشعر فتح الجوال عن طريق الوجه أو النوتش.

ويترقب سوق الهواتف الذكية طرح آيفون 13 ،و رغم تحفظ شركة أبل الأمريكية على الموعد الرسمي لإطلاق الهاتف الجديد، فإن تقارير إعلامية تكهنت بالموعد.

وحسب صحيفة “ذا يو إس صن”، تطلق شركة أبل جيلها المقبل من آيفون 13 يوم الثلاثاء 14 سبتمبر/أيلول أو الأربعاء 15 من نفس الشهر.

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