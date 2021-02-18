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آبل تكشف عن خطة إصلاح هاتف "آيفون 12"

18 - فبراير - 2021
هواتف ايفون

هواتف ايفون

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قالت شركة أبل أنها ستقوم بإصلاحات جديدة لأنواع من أجهزتها أمثال آيفون12 وآيفون 12 ميني التي كانت تتطلَّب استبدال الجهاز بالكامل.

ووفقا لما نشره موقع “macrumors” فإن الشركة الأمريكية أخبرت جميع معتمديها في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بهذه الإصلاحات ليقوموا بتقديمها إلى المستخدمين.

وحسب الموقع، قالت الشركة إن المعتمدين سيكونون قادرين على إصلاح جميع المشاكل التي تصيب “face ID” أو خلفية الجهاز مثل الزجاج الخلفي المتصدع، كما سيحصل المعتمدون على كامل مكونات الجهاز الأساسية باستثناء الشاشة والكاميرا الخلفية بما في ذلك البطارية ولوحة المنطق ومحرك “Taptic” ودارة الشحن وغيرها.

ووفقا للشركة، عندما يتعرض جهاز العميل إلى تصدع في زجاجه الخلفي سيتمكن اليوم من استبدال الجزء الخلفي للجهاز بالكامل. مضيفة أن هذا النوع من الإصلاحات التي تقدمه الشركة سيكون متاحا بجميع البلدان التي يباع فيها كل من “آيفون12” و”آيفون12 ميني”، أما الجهازان “آيفون 12 برو” و”آيفون 12 برو ماكس” فان هذه الخدمة غير متاحة في الوقت الحالي.

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