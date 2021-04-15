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آبل تكشف موعد طرح أولى سياراتها الكهربائية

15 - أبريل - 2021
سيارة آبل قد ترى النور في 2025

سيارة آبل قد ترى النور في 2024

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أصبحت فكرة امتلاك سيارة ذاتية القيادة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تروق للكثير من الأشخاص حول العالم ، الأمر الذي يدفع شركات التكنولوجيا للاستثمار في هذا المجال .

وتقترب شركة أبل الأمريكية من اتمام الإتفاق مع شركة كورية جنوبية وأخرى كندية لتصنيع أول سياراتها الكهربائية ذاتية القيادة.

وقد ترى سيارة أبل الكهربائية النور بعد كل ما أثير من شائعات حول إلغاء المشروع، وذلك وفق تقارير جديدة نقلا عن إحدى المصادر بكوريا الجنوبية تفيد بأن شركة أبل استقرت على شركائها في تصنيع أول سيارة تنتجها.

ووفق موقع “ديجيتال ترندز”، تقترب أبل لإتمام الاتفاق مع شركة الإلكترونيات LG الكورية الجنوبية لتكون شريكتها الأولى في هذا المشروع.

يشارك في مشروع سيارة أبل أيضا شركة قطع غيار السيارات الكندية، “ماجنا انترناشيونال”.

وكانت LG قد أعلنت من قبل عن مشروع جديد تعمل عليه بالشراكة مع شركة “ماجنا”، باسم LG Magna e-Powertrain، يرجح أنه حجر الأساس لمشروع سيارة أبل، وذلك بحسب موقع “كوريا تايمز” الكوري.

وفي حال إتمام الاتفاق بين أبل وشريكاتها الجدد،  فإن أبل ستطرح عام 2025 لتكون عام ظهور سيارتها الأولى رسميا.

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