الأحد 20 ذو الحجة 1444 ﻫ - 9 يوليو 2023 |
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آبل تنافس أسوس بجهاز حاسب محمول بشاشة تدعم الطي

منذ 55 ثانية
حاسب محمول من آبل

حاسب محمول من آبل

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بدأت شركة آبل  العمل على تطوير جهاز حاسب محمول يأتي بشاشة تدعم الطي على غرار سلسلة أجهزة Zenbook Fold، وفق ما أكد تقرير نشر مؤخراً.

تحظى شركة Asus بالريادة في سوق أجهزة الحاسب المحمول بسلسلة أجهزة “Zenbook Fold” التي تتميز بشاشة تدعم الطي.

ولقد أوضح التقرير الذي جاء من كوريا أن ابل بدأت بالفعل في تطوير جهاز MacBook يضم شاشة بكامل الجهاز تدعم الطي، على أن تأتي لوحة المفاتيح بتصميم افتراضي.

كما يؤكد التقرير على أن هذا الإصدار سيتم الكشف عنه رسمياً في حدث يعقد في عام 2024 المقبل، على أن يتوفر جهاز MacBook المميز بشاشة قابلة للطي في الأسواق في 2025.

من جانب أخر كشف التقرير عن توسع كلٍ من LG و Samsung Display في الاستثمار في تقنية OLED في الشاشات المخصصة لأجهزة الحاسب بعد أن حققت هذه التقنية انتشار كبير في سوق الهواتف الذكية بالفعل.

ويؤكد التقرير على خطط سامسونج وLG لإنتاج شاشات OLED تدعم الطي لدعم أجهزة الحاسب المحمول، ومن المتوقع أن تعزز طلبات التوريد المقدمة من ابل النمو السريع لهذه الفئة من الشاشات، على أن تحقق هذه الفئة من الشاشات زيادة كبيرة في نسبة أرباح هذه الشركات.

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