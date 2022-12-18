الأحد 24 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 18 ديسمبر 2022 |
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آبل توفر رسائل الاستغاثة عبر الأقمار الاصطناعية في 4 دول أوروبية

منذ 5 دقائق
متجر آبل

متجر آبل

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تواصل شركة آبل التوسع في نطاق خدمة رسائل الاستغاثة الطارئة لمستخدمي هواتف آيفون الذكية، دون الحاجة إلى تغطية شبكات الهاتف المحمول.

وذلك لتشمل المزيد من الدول بعد إطلاقها في الولايات المتحدة قبل أسابيع.

وقالت الشركة إن خدمة الرسائل الطارئة عبر الأقمار الاصطناعية أصبحت متاحة في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأيرلندا حيث يمكن لأي شخص يمتلك هاتف آيفون 14 بنظام التشغيل آي.أو.إس 16.1 توجيه هاتفه نحو قمر اصطناعي في مدار حول الأرض، وإرسال رسالة استغاثة طارئة عند الحاجة إذا لم تكن هناك تغطية لشبكات الإنترنت اللاسلكي واي فاي.

ويذكر أن هذه الخاصية تعتبر اختراقا بالنسبة للهواتف الذكية التي مازالت تحتاج إلى هاتف خاص مع هوائي كبير حتى تتمكن من الاتصال أو إرسال رسائل عبر الأقمار الاصطناعية.

وتعتزم آبل توفير هذه الخدمة مجانا لمدة عامين اعتبارا من بدء تشغيل جهاز هاتف آيفون14 الخاص بالمستخدم. أما بالنسبة لأصحاب هواتف آيفون 14 حاليا فستبدأ فترة العامين من تاريخ بدء توفير الخدمة في أي دولةـ في حين لم تشر آبل إلى السعر المتوقع للخدمة بعد انتهاء فترة العامين.

ولتفعيل هذه الخدمة دمجت آبل نظام تم تطويره داخليا لتمكين هواتف آيفون 14 وآيفون 14 برو من الاتصال بالأقمار الاصطناعية.

في الوقت نفسه فإن استمرار اتصال الهاتف بالقمر الاصطناعي يمثل مشكلة فنية حيث يجب استمرار توجيهه نحو قمر اصطناعي، في حين يستغرق إرسال الرسالة عدة دقائق. ونظرا لعدم إمكانية رؤية القمر الاصطناعي بالعين المجردة، فإن المستخدم يستطيع التعرف على اتجاه القمر الاصطناعي من خلال رسم يظهر على شاشة الهاتف.

وفي وقت سابق قالت آبل إنها استثمرت 450 مليون دولار لتوفير الخدمة الجديدة حيث ستساعد هذه الاستثمارات في توسيع وتحسين شبكة الأقمار الاصطناعية والاتصالات الخاصة بشريكة آبل جلوبال ستار التي تشغل 24 قمرا اصطناعيا لأغراض الاتصالات.

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