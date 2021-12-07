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آبل في ورطة بسبب أجهزة Mac Pro

7 - ديسمبر - 2021
أجهزة Mac Pro من آبل

أجهزة Mac Pro من آبل

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رغم ما كشفته شركة أبل الأمريكية من أجهزة جديدة وأنظمة تشغيل حديثة في مؤتمرها السنوي للعام الجاري، افتقدت أجهزة Mac pro.

كذلك شاشات Pro Display XDR، التي تنتظر تحديث من أبل منذ عام 2019، ووفق تحديثات جديدة بناء على مسربين خبراء، قد تأتي النسخة الأحدث من الأجهزة بالنصف الأول من عام 2022.

وبحسب تقرير سابق لبلومبرج، بدأت رحلة تطوير أجهزة Mac pro في نوفمبر من عام 2020، حين بدأت شركة أبل الانتقال لمدة عامين إلى رقاقات السيليكون الخاص بها، ولكن لم يكن من الواضح ما إذا كان Mac Pro سيتلقى شريحة M من أبل أم أنه سيبقى لفترة أطول قليلاً مع معالج Intel.

بعده في مايو من العام نفسه، ذكرت وكالة بلومبرج أن شركة أبل تعمل على جهاز Mac Pro جديد كليًا يحتوي على 40 نواة، و شريحة ذات 20 نواة ستعمل أيضا مع خيارات GPU مع 64 و 128 نواة.

وقالت الوكالة إنه من المقرر أن يأتي جهاز Mac Pro المعاد تصميمه، والذي يحمل الاسم التجاري Jade 2C-Die و Jade 4C-Die، في 20 أو 40 نواة أساسية، مكونة من 16 نواة عالية الأداء أو 32 نواة عالية الأداء وأربعة أو ثمانية نوى عالية الكفاءة.

ستشمل الرقائق أيضًا إما 64 نواة أو 128 خيارًا أساسيًا للرسومات، أما عن تصميمه ذكرت بلومبرج أنه من المتوقع أن يطرح بتصميم أصغر من التصميم الحالي.

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