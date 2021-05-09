آبل منحت منصة “زووم” إذن خاص للوصول إلى كاميرا آيباد

منحت شركة آبل التكنولوجية العملاقة إذن خاص لتطبيق “زووم” بشأن إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات كاميرا جهاز آيباد، وذلك بحسب ما اكتشف، مطور التطبيقات جيريمي بروفوست Jeremy Provost.

وباستثناء تطبيق فيس تايم FaceTime من آبل، فإن تطبيق الاجتماعات هو الوحيد الذي يمكنه استخدام الكاميرا أثناء تعدد المهام في جهاز آيباد.

ومع توفر هذه الميزة فقط في تطبيق Zoom، فإنها توفر ميزة للتطبيق على حساب التطبيقات الأخرى، حيث يمكن للمستخدم استخدام ميزة Split View للوصول إلى منصة تويتر وتطبيق الملاحظات وما إلى ذلك.

وبعد أن اكتشف بروفوست للمرة الأولى أن تطبيق منصة Zoom يمكن أن يستفيد من ميزة Split View، فقد بدأ بالبحث عن العملية لكي يكون المطورين الآخرين قادرين على فعل الشيء نفسه.

وقال: لقد سألنا Zoom وأجابت المنصة وكشفت عن عملية خاصة على ما يبدو متاحة لأولئك الذين تعتبرهم آبل جديرين فقط.

ومن أجل الوصول إلى بعض واجهات برمجة التطبيقات، فإن يجب على شركة آبل منحك استحقاق، وهو حق أو امتياز يمنح إمكانيات معينة قابلة للتنفيذ.

ويحتاج التطبيق، على سبيل المثال، إلى استحقاق HomeKit، جنبًا إلى جنب مع موافقة المستخدم الصريحة، وذلك في سبيل الوصول إلى شبكة التشغيل الآلي لمنزل المستخدم.

ويخزن التطبيق استحقاقاته كمفاتيح ذات قيمة رئيسية مضمنة في توقيع التعليمات البرمجية للملف الثنائي القابل للتنفيذ.

وبينما توفر آبل وثائق عامة وعملية لطلب الوصول إلى الاستحقاقات، فقد اكتشف المطور أنه لا توجد عملية عامة لطلب واجهة برمجة التطبيقات المحددة هذه.

ولا توجد عملية عامة لطلب هذا الاستحقاق الذي تتمتع به منصة Zoom، ولم يتم توثيق وجود العملية بشكل علني بواسطة آبل.

وأصبح تطبيق الدردشة المرئية دعامة أساسية للحياة الوبائية، وقد تكون محادثات الفيديو أثناء تعدد المهام ضرورية للمدرسة والعمل عن بُعد.

لكن لا يزال من غير المعروف سبب منح آبل هذه الميزة الخاصة لتطبيق Zoom فقط، خاصةً أن التطبيقات المنافسة، مثل: ماسنجر فيسبوك أو مايكروسوفت تيمز، لا تحصل على الوصول نفسه إلى هذه الميزة.

وعلى صعيد متصل، أعلنت شركة آبل خلال حدث Spring Loaded في شهر أبريل عن ميزة تسمى Center Stage، متوفرة حصريًا عبر جهاز آيباد برو العامل بمعالج M1.

وتتيح آبل لجميع تطبيقات مؤتمرات الفيديو الاستفادة من هذه الميزة إذا اختار مطوروها ذلك، حيث تسمح Center Stage للكاميرا الأمامية الفائقة الاتساع تتبع المستخدم في مؤتمر فيديوي ووضعه في منتصف الإطار.