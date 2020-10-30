“آبل ون”.. إليكم تفاصيل وأسعار باقات خدمات آبل الجديدة

في خطوة من عملاقة الهواتف الذكية “آبل” لزيادة استخدام خدماتها الأقل شهرة لدى الجمهور، أعلن المدير التنفيدي لشركة آبل أن البدء ببيع باقات “آبل ون” سيبدأ الجمعة لتسهيل طريقة شراء جميع الخدمات،وفقا لما ذكر موقع” سي إن بي سي” الأميركي.

وبحسب الموقع فإن تلك الباقات ستتيح للأشخاص الدفع مقابل خدمات آبل المتميزة لقاء دفعة مالية شهرية واحدة.

وأشار إلى أن خدمة “آبل فتنس بلسApple Fitness +” التي سيجري إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام ستوفر دروسًا في التمارين الرياضية للأشخاص الذين يمتلكون ساعة “ووتش آبل”.

وكانت الشركة الأميركية العملاقة قد طرحت ثلاثة مستويات من باقات Apple One وستبلغ تكلفة أقلها 14.95 دولارًا شهريًا وتشمل خدمات Apple Music و Apple TV + و Apple Arcade بالإضافة إلى 500 غيغابايت من مساحة التخزين السحابي iCloud، مما يعني توفير نحو 6 دولارات للمشترك بالطرق التقليدية.

أما خطة “أبل فاميلي ون” فتسبتلغ قيمتها الشهرية 19.95 دولارًا في الشهر وهي تتيح الاشتراك في خدمات أبل لستة أشخاص وما يصل إلى وما يصل إلى 200 غيغابايت من مساحة تخزين السحابي..

أما المستوى الثالث من باقات آبل ون فهو “بريمر”، فستضم إضافة إلى الخدمات السابفة في الباقات الأخرى خدمتي Apple News + و Apple Fitness + و ستكلف 29.95 دولارًا شهريًا وتتضمن 2 تيرابايت من مساحة التخزين ويمكن مشاركتها مع ما يصل إلى خمسة أشخاص آخرين.

تجدر الإشارة إلى أن أسهم شركة أبل تراجعت بنسبة 5 بالمائة أمس الخميس حيث أعلنت الشركة عن انخفاض حاد في مبيعات آيفون الفصلية .