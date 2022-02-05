آبل و "Broadcom" تفوزان بتجربة جديدة... ما هي؟

ألغت محكمة استئناف أمريكية، حكم هيئة محلفين أمر شركة آبل و Broadcom بدفع 1.1 مليار دولار إلى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا لانتهاك براءات اختراع تقنية Wi-Fi الخاصة به، وأمرت بإصدار جديد.

قالت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية إن قرار التحكيم الصادر فى يناير 2020 من قبل هيئة المحلفين الفيدرالية فى لوس أنجلوس، وهى واحدة من أكبر قضايا البراءات على الإطلاق ، كان “غير قابل للدعم من الناحية القانونية”.

كما أيدت النتائج التى توصلت إليها هيئة المحلفين بأن Apple و Broadcom انتهكت براءتى اختراع من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ، وأمرت بإجراء تجربة جديدة بشأن ما إذا كانت تنتهك براءة اختراع ثالثة حسبما نقلت رويترز.

رفعت Caltech دعوى قضائية ضد Apple و Broadcom فى مايو 2016 ، زاعمة أن الملايين من أجهزة iPhone و iPad و Apple Watch وغيرها من الأجهزة التى تستخدم شرائح Broadcom تنتهك براءات اختراع نقل البيانات الخاصة بها.

وكانت هيئة المحلفين قد أمرت شركة آبل بدفع 837.8 مليون دولار لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ودفع شركة Broadcom مبلغ 270.2 مليون دولار إضافي.

وقالت شينا شابنر المتحدثة باسم معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا إن المدرسة التى تتخذ من باسادينا مقراً لها بولاية كاليفورنيا واثقة من أن قيمة براءات الاختراع الخاصة بها “سيتم الاعتراف بها بالكامل” فى محاكمة جديدة بشأن الأضرار.

لم تستجب Apple ولا Broadcom على الفور لطلبات التعليق.

تعد شركة Apple مشترًا رئيسيًا لرقائق Broadcom ، وفى يناير 2020 توصلت إلى اتفاقية توريد بقيمة 15 مليار دولار تنتهى فى عام 2023. وقدرت شركة Broadcom أن 20٪ من إيراداتها تأتى من آبل.

استند نموذج الأضرار الخاص بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا إلى حجة مفادها أن المدرسة كان بإمكانها التفاوض فى وقت واحد على ترخيص مع Apple للأجهزة التى تحتوى على شرائح من Broadcom ، وترخيص مع Broadcom للرقائق المستخدمة فى مكان آخر.

لكن قاضى الدائرة ريتشارد لين رفض هذه النظرية.

وكتب لين: “مجرد حقيقة أن Broadcom و Apple هما منتهكان منفصلان وحدهما لا يدعم معالجة نفس الرقائق بشكل مختلف فى مراحل مختلفة من سلسلة التوريد”. “نظرية الأضرار ذات المستويين الخاصة بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا غير قابلة للدعم من الناحية القانونية فى هذا السجل.”