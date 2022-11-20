آلاف التطبيقات من أبل وغوغل تنتهك خصوصية الأطفال‎‎

نتيجة صادمة كشف تقرير صادر عن Pixalate وهي الجهة المعنية بالخصوصية والحماية من الاحتيال وتحليل تطبيقات الهاتف الذكي ومواقع الويب، أن تطبيقات متاجر أبل وغوغل تنتهك خصوصية الأطفال ولا تمتثل للقوانين.

وكان للبحث الذي أجرته Pixalate العديد من الأمور الرئيسة حول خصوصية الطفل على متاجر التطبيقات والتطبيقات ذاتها، وتحقق الباحثون من كيفية حماية متجر التطبيقات الخاص بكل شركة خصوصية الأطفال خلال الربع الثالث من عام 2022.

وأصدرت الولايات المتحدة قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) في عام 1998، والذي يهدف إلى حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت لمن هم دون سن 13 عامًا، بحسب ما أورده موقع “appleinsider”.

وتوصل التقرير إلى أن العديد من التطبيقات التي تم العثور عليها لا تقترب من الامتثال لقانون خصوصية الأطفال في الولايات المتحدة.

وجدت Pixalate نحو 420.000 تطبيق محمول محتمل موجه للأطفال عبر متجري غوغل وأبل، اعتبارًا من الربع الثالث، من بين ذلك، من المحتمل أن يكون نحو 8٪ من التطبيقات في كلا المتجرين موجهة للأطفال.

وكشف البحث أن 64% من التطبيقات المحتملة الموجهة للأطفال ليس لديها بلد تسجيل محدد، و9٪ فقط مسجلة في الولايات المتحدة.

وكان أداء كل متجر تطبيقات أفضل في بعض الفئات وأسوأ في فئات أخرى. على سبيل المثال، في الربع الثالث من عام 2022، كان لدى 192 تطبيقًا محتملًا موجهًا للأطفال في “آب ستوب” من أبل سياسة خصوصية غير مكتشفة وعناوين IP المنقولة، بينما فعل 86 تطبيقًا فقط الشيء نفسه في “بلاي ستور” من غوغل.

وبالنسبة للتطبيقات التي لم تنقل IPs ولكن لا يزال لديها سياسة خصوصية غير مكتشفة، تم العثور على 15٪ في “آب ستور” أو 21125 تطبيقًا تقريبًا مثل الربع الثاني. بينما كان لدى “بلاي ستور” 24826 من هذه التطبيقات.

بشكل عام، يطلب 44٪ من جميع تطبيقات الهاتف المحمول المحتملة الموجهة للأطفال أذونات للوصول إلى البيانات الشخصية، بزيادة عن 42٪ على أساس ربع سنوي.

وفي الربع الثالث، أنفق المعلنون ثلاثة أضعاف ما ينفقونه على أي تطبيق، على التطبيقات المحتملة الموجهة للأطفال مقارنة بتطبيقات الجمهور العامة.

ويشارك نحو 59٪ من التطبيقات المحتملة الموجهة للأطفال عناوين GPS و IP مع معلنين رقميين تابعين لجهات خارجية مقارنة بنسبة 43٪ من التطبيقات المحتملة غير الموجهة للأطفال.

وبحسب التقرير، فإن 81% من أفضل 1000 تطبيق محتمل موجه للأطفال في متجر “غوغل بلاي” ينقل موقع أو بيانات IP في دفق العطاءات الإعلانية.

وتعمل أبل بشكل أفضل من غوغل، عبر معظم الفئات، ولكن يمكن إجراء تحسينات، خاصة أن أبل زادت الإعلانات في متجر التطبيقات؛ ما يحدث بعض الضرر.

وتمتلك الشركة _أيضًا_ بعض ميزات الخصوصية على منصاتها، بما في ذلك App Tracking Transparency الذي تم تقديمه في iOS 14.5، لتقليل مقدار بيانات المستخدم التي يتم تتبعها من قبل الشركات الأخرى لأغراض التسويق.