آلة حاسبة تكشف عن الوقت الذي قضيته على الأجهزة الالكترونية هذا العام

سواء كان ذلك تيك توك أو إنستغرام، يعاني الكثير منا مع تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي لدرجة أننا قد نشعر بالضياع من دون الهاتف الذكي في متناول اليد.

وأشار التقرير الذي نشره موقع “ديلي ميل” وترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، إلى أنه تم تطوير آلة حاسبة عبر الإنترنت تكشف عن مقدار وقت الشاشة الذي قضيته في عام 2021.

ستطلب منك الآلة الحاسبة، التي تمّ تصنيعها من قبل Sortlist، إدخال وقت الشاشة اليومي، قبل حساب ما يعادله على مدار العام.

وسيتم إخبارك أيضاً كيف تقارن نتائجك بمتوسط مقدار وقت الشاشة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاماً هذا العام، والذي كان 52925 دقيقة-أي ما يعادل 36 يوماً و18 ساعة و5 دقائق!

وقال نيكولا فينيت، المؤسس المشارك ومدير التسويق في Sortlist: “دون أن نعرف حتى، نقضي الكثير من الوقت وراء الشاشة، ولهذا السبب، أردنا إنشاء الآلة الحاسبة لتمكين المستخدمين من فهم كامل لمدى حياتنا الرقمية وأين يتم قضاء معظم وقتنا وكيف يقارن ذلك مع البلدان في جميع أنحاء العالم.”

وكجزء من البحث، حللت Sortlist الوقت اليومي الذي تقضيه على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، استناداً إلى بيانات من تقرير هوتسوت العالمي للحالة الرقمية 2021.

تظهر البيانات أنّ الشخص العادي يقضي الآن 145 دقيقة يومياً على هاتفه الذكي، ارتفاعاً من متوسط 142 دقيقة في عام 2020.

وهذا يضيف ما يصل إلى 1015 دقيقة في الأسبوع، 4410 دقيقة في الشهر و52925 دقيقة سنوياً على الانترنت!

وأضاف فينيت: “على مدى الأشهر الـ 18 الماضية أو نحو ذلك، أمضينا وقتاً أطول خلف الشاشات أكثر من أي وقت مضى”.

وتابع قائلاً: “نتيجة للوباء، أجبر العديد من الأشخاص على العمل من المنزل، وقضاء الكثير من الوقت في مكالمات الفيديو، واستخدموا وقت فراغهم على وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة من مجموعة التطبيقات المتاحة لنا، ولكن كل هذا الوقت الذي يقضيه عبر الإنترنت يمكن أن يتراكم.”

وبعد التعمق في البيانات، وجدت Sortlist أنّ يوتيوب هو التطبيق الذي نميل إلى قضاء معظم الوقت عليه، بمتوسط 23 ساعة و12 دقيقة في الشهر.

تبع ذلك فيسبوك (19 ساعة، 30 دقيقة في الشهر)، واتساب (19 ساعة، 24 دقيقة في الشهر)، VK (113 ساعة، 54 دقيقة في الشهر) وتيك توك (13 ساعة، 18 دقيقة في الشهر.).

وبعد تقسيم النتائج بحسب البلدان، وجدت Sortlist أنّ الناس في الفلبين قضوا أكبر وقت وهو يتصفحون وسائل التواصل (10 ساعات، 56 دقيقة يوميا).

وأعقب ذلك البرازيل (10 ساعات، 8 دقائق في اليوم) كولومبيا (10 ساعات، 7 دقائق في اليوم)، وجنوب أفريقيا (10 ساعات، 6 دقائق في اليوم).

بناء على النتائج، تنصح Sortlist أنه قد يكون من الحكمة بالنسبة لبعض المستخدمين أن يبتعدوا من السموم الرقمية خلال فترة الأعياد.

في عالم اليوم، يتم تنفيذ معظم المهام اليومية عبر الإنترنت، وهذا ليس بالأمر السيئ، ولكن من المهم أن نذكر أنفسنا بأن هناك ما هو أكثر للاستمتاع به من مجرد وسائل التواصل الاجتماعي والتصفح عبر الإنترنت.

“ليس من السهل دائماً التخلص من السموم الرقمية، ويمكن للإغراء أن يتغلب علينا، ولكن إذا كنت مثابراً وتستمتع ببعض الوقت بعيداً عن شاشتك، فمن المحتمل جداً أن تجني الفوائد من القيام بذلك.”