"آيسر" تغازل عشاق الألعاب بأجهزة لاب توب جديدة

أعلنت شركة آيسر عن إطلاق مجموعة من أجهزة اللاب توب، المخصصة لعشاق الألعاب، وهي Predator Triton 500 SE وPredator Helios 500 الجديدة.

وأوضحت آيسر التايوانية أن أجهزتها الجديدة تزخر بمعالجات إنتل Core i9 من الجيل الحادي عشر وبطاقة الرسوميات نفيديا GeForce RTX 3080.

ويجمع جهاز اللاب توب Predator Triton 500 SE الجديد من آيسر ما بين الأداء الفائق للألعاب وتحرير الصور والفيديو والجسم المدمج، حيث لا يتعدى سُمك الجهاز الجديد 19.9 ملم.

وينبض بداخل جهاز اللاب توب Predator Triton 500 SE الجديد معالج إنتل Core i9 من الجيل الحادي عشر وبطاقة الرسوميات نفيديا GeForce RTX 3080 مع ذاكرة وصول عشوائي DDR4-RAM بسعة تصل إلى 64 جيجابايت وبسرعة 3200 ميجاهرتز وذاكرة داخلية فائقة السرعة بسعة 4 تيرابايت.

ويمتاز جهاز اللاب توب Predator Triton 500 SE الجديد بشاشة قياس 16 بوصة وبنسبة باعية 16:10، ويتوافر أمام المستخدم إمكانية الاختيار ما بين دقة الوضوح WQXGA بمعدل تنشيط صورة 165 هرتز ودرجة سطوع 500 نيت أو لوحة IPS PolarBlack بدقة الوضوح WQXGA وبمعدل تنشيط صورة 240 هرتز مع دعم تقنية نفيديا G-SYNC.

وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 12 ساعة، ويشتمل جهاز اللاب توب الجديد المخصص للألعاب على العديد من منافذ USB 3.2 من الجيل الثاني واثنين من منافذ Thunderbolt 4 ومنفذ DisplayPort وقارئ بطاقة الذاكرة SD 7.0.

واعتمدت شركة آيسر في جهاز اللاب توب Predator Helios 500 الجديد المخصص للألعاب على معالج إنتل Core i9 من الجيل الحادي عشر وبطاقة الرسوميات نفيديا GeForce RTX 3080 مع ذاكرة وصول عشوائي DDR4 بسعة تصل إلى 64 جيجابايت، بالإضافة إلى زوج من أقراص الحالة الساكنة PVIe NVMe SSD وقرص صلب تقليدي SATA HDD.

ويمكن لعشاق الألعاب الاختيار ما بين 3 موديلات للشاشة، حيث يأتي جهاز اللاب توب Predator Helios 500 الجديد مزودا بشاشة LED بدقة الوضوح 4K وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز مع تقنية AUO AmLED، أو شاشة بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full-HD بمعدل تنشيط صورة 360 هرتز وزمن استجابة 3 مللي ثانية.

ويشتمل الجهاز الجديد على العديد من منافذ التوصيل ومنها منفذ HDMI 2.1 ومنفذ Mini-DP 1.4 واثنين من منافذ USB-C مع وظيفة Thunderbolt 4.

وأعلنت شركة آيسر عن طرح أجهزة اللاب توب الجديدة في الأسواق العالمية بدءا من منتصف الربع الثالث للعام الجاري.