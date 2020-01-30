“آيفون” الجديد… يطل بالأزرق هذا العام

منذ أطلقت شركة “أبل” جهازها الأكثر ربحية “آيفون”، لم يظهر سوى بألوان محدودة، مثل اللونين الأبيض والأسود فقط، ولكن مع توسع قاعدة المستخدمين أضافت الشركة لوناً جديداً هو الذهبي المائل قليلاً إلى الوردي، والذي لاقى استحساناً من قِبل المستخدمين، إلى أن أعلنت الشركة عن هاتف “آيفون إكس آر” الذي ظهر بتشكيلة واسعة من الألوان، حيث جرى تصنيعه من خامة البلاستيك، مما سهَّل على الشركة إطلاقه بألوان مثل الأزرق والأصفر والأخضر.

لاحقاً، أطلقت الشركة نسخة محدودة من هاتفها باللون الأحمر، وكانت عوائد مبيعات الجهاز لتمويل إحدى الجهات الطبية البحثية، واستمرت الشركة على سياستها بإطلاق الجهاز الرسمي لها بألوان محدودة فقط، حتى جرى الإعلان عن “آيفون” باللون الأسود سواء المُطفأ أو اللامع. وصحيح أن الهاتف لا يختلف كثيراً عن الأجيال السابقة، لكن إضافة اللون البراق أتاح خياراً جيداً للمستخدمين.

وبعد ذلك انتهجت طريقة جديدة في الإعلان عن أجهزتها، وأصبحت تعلن عن نسختين من جهازها الشهير، واحدة مرتفعة السعر وعادة تكون بألوان الفضي والأسود والذهبي المائل إلى الوردي، والثانية إصدار أقل سعراً بألوان، مثل الأبيض والأسود والأحمر والأصفر وغيرها من الألوان.

وفي عام 2019 جرى إطلاق إصدارين من الهاتف، نسخة “Pro” كانت باللونين الفضي والأسود، إلى جانب لون جديد هو الأخضر، بينما “آيفون 11” بتشكيلة واسعة من الألوان منها البنفسجي والأخضر. ويتضح أن الشركة كانت تستهدف من وراء تعدد الألوان تشجيع المستخدمين على اقتناء الجهاز الجديد بألوان جاذبة ومتنوعة، مما أسهم بشكل كبير في زيادة مبيعات الجهاز في السنوات الأخيرة.

وبحلول العام الحالي تداولت أخبار عن نية الشركة الإعلان عن جهاز جديد باللون الأزرق المطفأ، وقد سبق أن اعتمدت على هذا اللون في النسخ الرخيصة فقط ولم تضفه إلى أجهزتها الاحترافية مرتفعة الثمن، ولذلك مصادر عديدة إلى أن الشركة تنوي إطلاق جهاز “آيفون برو” أو ما يماثله في مؤتمرها المقبل باللون الأزرق.

ومن المتوقع أيضاً أن يظهر الجهاز المقبل بتصميم جديد ومختلف عن نظيره الحالي، حيث لم تُحدِّث الشركة منذ نحو عامين وتحديداً منذ إطلاق “آيفون إكس” تصميم أجهزتها، لذلك يُرجَح أن يكون الجهاز المنتظر بتصميم مبتكر كلياً وأن يحتوي على ميزات تقنية جديدة مثل تحسين الكاميرا وزيادة سعة البطارية بجانب دعم الجهاز لتقنية “5G” التي للأسف حتى الآن لم يجري دعمها في الأجهزة. ويُتوقع إطلاق النسخة الجديدة كما هو متعرف عليه سنوياً في شهر سبتمبر (أيلول) من دون أن تكون هناك أي تفاصيل عن الميزات والأسعار حتى الآن.