“آيفون” تحذر.. أنتم تشحنون هواتفكم بشكل خاطئ!‏

أصبحت عملية شحن هاتف آيفون بالنسبة إلى كثيرين كابوساً، فالبطارية ‏سرعان ما تنفد.‏ وربما يجبر عمر البطارية المستخدمين على حمل الشاحن معهم، متى ‏غادروا المنزل وفي حال لم ترغب في ذلك، فعلى المستخدم الاستسلام ‏لحقيقة وجود هاتف “ميت” لساعات‎.‎

وإزاء الشكاوى المتكررة من مستخدمي هواتف آيفون بشأن هذه المشكلة، ‏قدمت شركة أبل سلسلة نصائح تساعد في حل المشكلة، بحسب صحيفة ‏‏”نيويورك بوست” الأميركية‏‎.‎ وقالت أبل إن أداء البطاريات يتراجع بمرور الوقت، لكن يمكن تمديد ‏عمر هذه البطارية عبر اتباع الخطوات التالية‎:‎

انزع غلاف الآيفون: إن البعض يعمدون إلى شحن هاتف آيفون وهو لا ‏يزال في غلافه أو محفظته الواقية من الانكسار‎.‎ ورغم أن الغلاف يحمي الهاتف من الكسور، إلا أنه يولد حرارة زائدة، ‏بما يؤثر على قدرة البطارية، لذلك ينصح بنزع الغلاف‎.‎

تجنب الحرارة الشديدة: إن واحدة من أفضل النصائح لحماية بطارية ‏آيفون من الخراب هو زيادة عمرها الافتراضي لأقصى حد‎.‎ ويمكن أن تؤدي الحرارة الشديدة إلى إحداث مشكلات كبيرة في ‏الهواتف، ومن ضمنها هواتف آيفون، وتنصح أبل بإبعاد هواتف آيفون ‏عن الحرارة الشديدة سواء أكانت منخفضة أو مرتفعة، التي تقلص من ‏عمر البطارية‎.‎

‎ ‎لا تغفل وضع الطاقة المنخفضة: إن هذه الميزة ستوقف بعض الخدمات ‏المتعطشة للطاقة على هاتفك‎.‎ وتقول أبل إنه عند تشغيل وضع الطاقة المنخفضة، فهذا يعني أن هاتفك ‏سيعمل لفترة أطول قبل أن تحتاج إلى شحنه مرة أرى، ولكن قد تستغرق ‏بعض الميزات وقتا أطول‎.‎

وقد لا تعمل بعض المهام حتى تقوم بإيقاف تشغيل وضع الطاقة ‏المنخفضة‎. لا تفوت السطوع التلقائي: كلما كانت شاشة هاتفك أكثر سطوعا، زادت ‏سرعة استهلاك البطارية‎.‎

ويمكن حل هذه المشكلة، عبر تشغيل ميزة السطوع التلقائي التي ستنظم ‏سطوع الشاشة بناءً على الإضاءة المحيطة بك‎.‎