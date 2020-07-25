“آيفون 12” الجديد: مفاجآت حول موعد الإطلاق.. وميزة تتوفر لأول مرة في هواتف أبل

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كشف مسرب شهير لأخبار “أبل” أن الشركة العملاقة تستعد لإطلاق “آيفون 12” في شهر سبتمبر المقبل ضمن تشكلية أخرى من المنتجات.

ونقل موقع “أبل انسايدر” عن المسرب المعروف باسم”ihacktu” أن الشركة ستعلن عن منتجاتها الجديدة في حدث عبر الإنترنت في الـ8 من سبتمبر.

وبحسب المعطيات التي نقلها الموقع، فإن “أبل” ستطلق أربعة نماذج جديدة كجزء من تشكيلة ‘آيفون 12’.

ومنها “آيفون 12” أقل سعرا بحجم 4.5 بوصة، و “آيفون 12 بلس” بحجم 6.1 بوصة، و “أيفون 12 برو” بحجم 6.1 بوصة، و “آيفون 12 برو ماكس” بحجم 6.8 بوصة.

وبحسب المسرب، فإن النماذج الأربعة تتوفر على شاشات OLED و تعمل بشبكات الجيل الخامس 5G التي تتوفر لأول مرة في هواتف آيفون.

ومن المنتظر أن تتضمن النماذج الأربعة كاميرات مزدوجة وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت.

وتتميز نسخة “آيفون 12 برو” بكاميرا ثلاثية العدسة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 غيغابايت.

ووفق المسرب، بالإضافة إلى آيفون 12 ستعلن الشركة عن منتجات أخرى، منها “آيباد برو” ونسخة جديدة من “أبل ووتش”.