آيفون 14.. كلفة كبيرة متوقعة للكاميرا الامامية!

قد تكون الكاميرا الامامية واحدة من أكبر التحديثات التي ستأتي مع عائلة آيفون 14 هذا الخريف، وفقًا لتقرير جديد من كوريا، نشره موقع “gsmarena”.

يشير التقرير إلى أن شركة أبل تتطلع إلى شراء كاميرات ذات مستوى عالي مع الجيل التالي من هواتف آيفون، وعلى هذا النحو تبحث في LG Innotek لتزويد الكاميرات، إلى جانب شركة Sharp.

إذا كان ذلك صحيحًا، فستكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تقوم فيها شركة كورية بتصنيع الكاميرا الأمامية لهواتف آيفون.

ومن المعروف أن شركة أبل تصمم الكاميرات الامامية كمكونات متطورة لتحقيق نجاح.

كان من المفترض في البداية استخدام كاميرا LG Innotek على آيفون 15، لكن أبل قامت مؤخرًا بتغيير الجدول الزمني ليصبح قبل ذلك.

ويرجع هذا إلى بعض مشكلات الجودة التي واجهتها الكاميرات الصينية الصنع، والتي ظهرت أثناء اختبار الجودة، لذلك تم الغاء المشاركة مع الشركات الصينية التي لم يتم تسميتها، وجلبت أبل LG Innotek كبديل لجيل آيفون 14.

إذا كانت هذه الشائعات صحيحة، فستحتوي إصدارات آيفون 14 على ضبط تلقائي للصورة مع الكاميرا الامامية مع تحسين الوظائف الأخرى، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع سعر وحدة الكاميرا الأمامية لآيفون 14 ما يقرب من ثلاث مرات مقارنة بالإصدارات السابقة.

توقعات الإطلاق

ومن المتوقع إطلاق بآيفون 14 في الفترة ما بين 15 نوفمبر و 20 سبتمبر 2022، وانتشرت شائعات كثيرة تفيد بأن مزود iPhone 14 المزود بنظام Touch ID ، وهو كاميرا عالية الدقة ، كما اعتادت آبل ، سيتم أيضًا استبدال النوتش بشاشة على كل ثقب، سيتم وضع عدسة بيريسكوب وكاميرا بزاوية حكيمة وشاشة 120 هرتز ووظيفة Face ID في الجزء السفلي من الشاشة.