"آيفون 15".. هذا موعد الإطلاق المرتقب

أشارت تقارير إخبارية عن الموعد المرتقب لإطلاق النسخة الحدث من هواتف شركة “أبل” الأميركية: آيفون 15، وموعد توفره في الأسواق.

الموعد المرتقب

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إنه من المتوقع أن تكشف “أبل” عن “آيفون 15” في 12 أو 13 سبتمبر المقبل في الحدث السنوي في مقرها الرئيسي في مدينة كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا.

وأضافت أنه من المتوقع أن يتوفر الهاتف الجديد في الأسواق بحلول 22 سبتمبر المقبل.

ويتوقع أن تكشف “أبل” عن سلسلة هواتف في الحدث المنتظر وهي:

-آيفون 15

-آيفون 15 بلس

-آيفون 15 برو

-آيفون 15 برو ماكس

وذكرت تقارير أن “أبل” قررت تغيير اسم هاتف “آيفون 15 برو ماكس” إلى “آيفون ألترا”.

وتتحدث تسريبات وتكهنات عن الإضافات التي سيشملها “آيفون 15″، وتوقعت بعضها أن تكون هناك تغييرات هي الأكبر منذ سنوات، مثل مخرج جديد للشحن.