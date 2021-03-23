أبرز 5 هواتف ذكية متوقع إطلاقها في 2021

رغم استمرار جائحة كورونا ، إلا أن المنافسة في سوق الهواتف الذكية ستكون مشتعلة هذا العام مع دخول شركات جديدة للمنافسة .

يترقب عشاق الهواتف الذكية أحدث الإصدارات خلال ما تبقى من 2021، ونستعرض في التقرير التالي أهم 5 هواتف مرتقبة.

وخطفت سامسونج الأضواء بشدة في بداية هذا العام بعد إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S21 التي تعتبر من أفضل الهواتف الذكية في عام 2021 حتى الآن، ومع ذلك.

وبحسب العديد من التقارير والتسريبات فإن القادم سيكون أكثر أثارة فيما يخص سوق الهواتف الذكية.

ورغم انتشار فيروس كورونا الذي أثر بشدة في إنتاج الهواتف الذكية إلا أنه من المؤكد لا تزال هناك هواتف ذكية جديدة مثيرة للاهتمام أو غير عادية أو مبتكرة قادمة قبل نهاية هذا العام.

مجموعة هواتف آيفون 13

تعد سلسلة هواتف آيفون 13 “iPhone 13” من أبرز الهواتف الذكية المنتظرة في هذا العام 2021، ومع أن موعد الإعلان عنها لا يزال بعيدا “متوقع أن يكون في شهر سبتمبر القادم” إلا أن العديد من التقارير والتسريبات أظهرت أن هناك ترقيات كبيرة قادمة لهذه السلسلة.

ومن المتوقع أن تحتوي على شاشات ذات معدل تحديث عال، وسعة داخلية للتخزين قد تصل إلى 1 تيرابايت، وقارئ بصمات الأصابع تحت الشاشة، مع إلغاء منفذ Lightning، وإضافة كاميرا بيريسكوب التي من شأنها أن تسمح بمدى تكبير بصري أكبر، كما من المتوقع أن تقدم أبل أربعة طرز بقياسات مختلفة كما فعلت مع سلسلة هواتف آيفون 12.

باقة هواتف ون بلس 9

من جهته أكدت شركة ون بلس رسميا أن سلسلة هواتفها القادمة OnePlus 9 ستعلن عنها اليوم 23 مارس ومن المتوقع أن تأتي بأسعار أرخص قليلا من الطرز السابقة، بالإضافة إلى ذلك من المؤكد أن تحتوي السلسلة على ثلاثة طرز هما: OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro وطراز جديد تماما يسمى OnePlus 9R لمنافسة هاتف Galaxy S20 FE من سامسونج الذي شهد نجاح باهر في العام السابق.

وبالنسبة لما يمكن توقعه، فقد كشفت الشركة بالفعل عن الكثير من التفاصيل عن هذه الهواتف وحتى بعض الصور، حيث ستحتوي على ميزات ومواصفات، مثل: كاميرات جديدة تماما بالشراكة مع شركة Hasselblad، وشاشة من نوع QHD+ تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزا، وتعمل بمعالج Snapdragon 875، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير/ الساعة تدعم الشحن السريع باستطاعة 65 واطا.

الجيل الثالث من سامسونج القابل للطي

من غير المحتمل أن يطلق الطراز الثالث من هاتف سامسونج القابل للطي “Galaxy Z Fold 3” على نطاق واسع مثل معظم الهواتف الذكية في هذه القائمة، ولكن من المتوقع أن يكون أكثر إثارة بالنظر إلى أن الهواتف القابلة للطي هي من أبرز التوجهات المستقبلية.

لذا من المتوقع أن يكون هذا الطراز هو الأفضل حتى الآن، فبالإضافة إلى احتواء الهاتف على شاشة كبيرة قابلة للطي، تشير الشائعات إلى أنه قد يدعم قلم S Pen بالإضافة إلى كاميرا أمامية قوية، وربما قد يأتي بشريط إضاءة RGB في مفصلته، ومع ذلك لم تظهر أخبار رسمية تؤكد موعد إطلاقه، ولكن العديد من التسريبات ذكرت أن موعد الإطلاق سيكون في شهر يونيو القادم.

هاتف Nokia 10

اختفت هواتف نوكيا كثيرا عن الأنظار في الفترة السابقة خاصة في سوق الهواتف الرائدة، حيث ركزت بصورة أساسية على إطلاق هواتف ذات الميزانية المحدودة، ولكن هذا العام من المتوقع أن تقتحم شركة HMD Global “المالكة للعلامة التجارية نوكيا” سوق الهواتف الرائدة بقوة.

تشير العديد من الشائعات أن الشركة بصدد إطلاق هاتف Nokia 10 بمواصفات رائدة، مثل: كاميرا أمامية تحت الشاشة، وتصميم مميز مع إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ وسيعمل بمعالج Snapdragon 888 الأحدث، لذا من المتوقع أن يكون هذا الهاتف من أبرز الهواتف الذكية في عام 2021.

إل جي القابل للف

أثبتت شركة إل جي أن مجالات الابتكار في سوق الهواتف الذكية لا يزال يحفل بالعديد من المفاجآت، حيث قامت الشركة في معرض CES 2021 بالكشف عن هاتف قابل للف يُسمى (LG Rollable) يمكنه التحول من حجم الهاتف الذكي العادي إلى حجم الجهاز اللوحي بدون الحاجة إلى طيه.

ومع ظهور العديد من الشائعات لاحقا بأن المشروع ربما تم التخلي عنه، إلا أن الشركة أكدت أن ما زالت تطور الهاتف استعدادًا لإطلاقه، حيث أظهرت تسريبات أن الهاتف يحتوي على شاشة يمكنها الامتداد من حجم 6.8 بوصات إلى 7.4 بوصات، مع دعم القلم الإلكتروني.

بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن يأتي بمعالج Snapdragon 888 الأحدث، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت، وبطارية تبلغ 4200 مللي أمبير/الساعة، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بسعر باهظ للغاية لكنه بالتأكيد يبدو مثيرًا للاهتمام.