أبل تبدأ تصنيع وشحن خوادم الذكاء الاصطناعي من تكساس ضمن استثمارها الضخم في أميركا

منذ 3 دقائق
شعار شركة أبل

شعار شركة أبل

أعلنت شركة أبل عن بدء شحن خوادم الذكاء الاصطناعي الحديثة من مصنعها في هيوستن بولاية تكساس الأميركية، في خطوة تندرج ضمن خطة الشركة لإنفاق 600 مليار دولار على التصنيع المتقدم والموردين المحليين والمبادرات الأخرى داخل الولايات المتحدة.

ووفقًا لتقارير إعلامية، تُستخدم هذه الخوادم لتشغيل خدمات “Apple Intelligence” و”Private Cloud Compute”، معتمدة على شرائح السيليكون المصممة داخليًا، بعدما كانت تُصنّع سابقًا خارج البلاد.

وأكد صبيح خان، الرئيس التنفيذي للعمليات في أبل، أن مصنع هيوستن سيوفر آلاف الوظائف، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى من خلال برنامج “التصنيع الأميركي” لتعزيز قطاع أشباه الموصلات الأميركي وتمكين تصنيع وتجهيز الرقائق بالكامل محليًا.

يأتي هذا الإعلان بعد جهود سابقة لتعزيز التصنيع الأميركي، تزامنًا مع دعوات الإدارة الأميركية السابقة لتوطين إنتاج منتجات أبل، بما فيها هواتف آيفون وأجهزة الحاسوب، في الولايات المتحدة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على المصانع الخارجية.

