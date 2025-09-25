الخميس 3 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 25 سبتمبر 2025 |
أبل تحث الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في قواعد رقمية

منذ 51 دقيقة
شعار شركة أبل

شعار شركة أبل

حثت شركة أبل الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر بشأن كيفية تأثير (قانون الأسواق الرقمية) على مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يستخدمون منتجات الشركة.

وأوضحت أبل أن القانون يجبرها على تأجيل طرح عدد من الخصائص في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك آيفون ميرورينج والترجمة المباشرة مع سماعات (إيربودز) اللاسلكية، وأرجعت هذا لتحديات هندسية.

وقالت أبل في بيان “يتطلب قانون الأسواق الرقمية من أبل أن تجعل بعض الميزات تعمل على منتجات وتطبيقات غير تابعة لأبل قبل أن نتمكن من مشاركتها مع مستخدمينا… وتسبب ذلك في تأخير بعض الخصائص الجديدة في الاتحاد الأوروبي”.

ولم ترد المفوضية الأوروبية على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

