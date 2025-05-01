أبل تحذر من تأثير الرسوم الجمركية على تكاليف الربع المالي الثالث

توقعت شركة أبل اليوم الخميس أن تضيف الرسوم الجمركية نحو 900 مليون دولار إلى تكاليفها في الربع الذي سينتهي في يونيو حزيران إذا لم تتغير الظروف.

وانخفضت أسهم أبل 2.8 بالمئة بعد إعلان الشركة عن نتائجها الفصلية.

ورغم أن النتائج كانت أفضل من توقعات المحللين، فإن المستثمرين يركزون على كيفية تأثير مخاوف الرسوم الجمركية على الربع القادم.

وأعلنت الشركة أن مبيعاتها وأرباحها للربع المالي الثاني المنتهي في 29 مارس آذار بلغت 95.36 مليار دولار و1.65 دولار للسهم على التوالي، مقارنة بتوقعات المحللين عند 94.68 مليار دولار و1.63 دولار للسهم، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وبلغت مبيعات أجهزة آيفون 46.84 مليار دولار مقارنة بتوقعات عند 46.17 مليار دولار.

وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي لأبل خلال مؤتمر عبر الهاتف إن الشركة شهدت “تأثرا محدودا” من الرسوم الجمركية خلال الربع المالي الثاني في ظل قيامها بتغييرات في سلاسل التوريد ونقل مخزوناتها.

أما بالنسبة للربع الذي سينتهي في يونيو حزيران، فأوضح كوك أنه “على افتراض أن معدلات الرسوم الجمركية العالمية والسياسات والتطبيقات الحالية لم تتغير ولم تتم إضافة أي رسوم جمركية جديدة، فإن تقديراتنا تشير إلى أن التأثير سيضيف 900 مليون دولار إلى تكاليفنا”.