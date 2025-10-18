السبت 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025 |
"أبل" تدرس خفض إنتاج "آيفون إير" مع زيادة إنتاج سلسلة "آيفون 17"

منذ 38 دقيقة
هاتف آيفون إير من شركة أبل (رويترز)

تتجه شركة أبل إلى خفض إنتاج هاتفها “آيفون إير” فائق النحافة خلال العام الحالي، بعد أن جاءت المبيعات أقل من التوقعات، رغم النجاح الأولي الذي حققه الجهاز عند طرحه في الصين، حيث نفدت الكميات خلال دقائق من فتح باب الطلب المسبق.

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة “Mizuho Securities” اليابانية، قد تُقلص أبل إنتاج “آيفون إير” بمقدار مليون وحدة هذا العام، بسبب ضعف الإقبال مقارنة بسلسلة “آيفون 17” التي حققت أداءً جيدًا في الأسواق العالمية.

ويرجح محللون أن الشركة بالغت في تقليص المواصفات والميزات التقنية في “آيفون إير” لتحقيق تصميمه فائق النحافة، مما أثّر في الطلب عليه، في حين سجلت مبيعات “آيفون 17 برو” و”آيفون 17 برو ماكس” ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتتوقع الشركة رفع إنتاج سلسلة “آيفون 17” بمقدار سبعة ملايين وحدة إضافية، موزعة على الطرازات الثلاثة، لترتفع التقديرات الإجمالية من 88 إلى 94 مليون وحدة بنهاية العام.

ويأتي ذلك في وقت تشير فيه تقارير إلى أن “أبل” تمهد لمرحلة جديدة من التصميمات خلال السنوات الثلاث المقبلة، تشمل إطلاق هاتف آيفون القابل للطي المنتظر، فيما يبدو أن “آيفون إير” يمثل خطوة أولى على هذا الطريق.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “NewsPim” الكورية أن “سامسونغ” تخطط للتخلي عن طراز “Edge” فائق النحافة في سلسلة “Galaxy S26” المقبلة، بعد ضعف مبيعات الجيل الأول منه، ما يعزز المؤشرات على أن الهواتف فائقة النحافة لا تلقى رواجًا واسعًا بين المستهلكين.

