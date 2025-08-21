أبل ترفع اشتراك تي.في+ إلى 12.99 دولار.. إليكم السبب!

تعتزم أبل رفع قيمة الاشتراك في خدمة أبل تي.في+ لبث المحتوى الرقمي ثلاثة دولارات بدءا من الخميس، وذلك بعد خطوة مماثلة من منصة بيكوك التابعة لإن.بي.سي يونيفرسال المملوكة لكومكاست.

وقالت أبل في بيان إن خدمة البث دون إعلانات ستكلف الآن 12.99 دولار شهريا، ارتفاعا من 9.99 دولار في وقت سابق، للمشتركين الجدد في الولايات المتحدة وأسواق دولية محددة.

ويبقى سعر الاشتراك السنوي دون تغيير، وكذلك أسعار خدمة أبل وان التي تجمع أبل تي.في+ مع خدمات مثل آيكلاود وأبل ميوزيك وغيرها.

تشتهر أبل تي.في+ بمسلسل الإثارة النفسية سيفيرانس الذي حصل على 27 ترشيحا لجوائز إيمي هذا العام، ومسلسلات أصلية شهيرة مثل تيد لاسو وذا مورنينج شو.

ومع ذلك، تخلفت شبكة البث عن منافسيها نتفليكس وديزني+ وبرايم فيديو من أمازون دوت كوم من حيث عدد المشتركين.

ورفعت بيكوك أسعار باقاتها المدعومة بالإعلانات وخطط الاشتراك المميز بمقدار ثلاثة دولارات في يوليو تموز.

وأفاد موقع ذي إنفورميشن في مارس آذار بأن أبل تخسر أكثر من مليار دولار سنويا في أبل تي.في+. وأنفقت الشركة أكثر من خمسة مليارات دولار سنويا على المحتوى منذ إطلاق المنصة في 2019، لكنها قلصت ذلك بنحو 500 مليون العام الماضي.