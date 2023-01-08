أبل تستعد لافتتاح أول متاجرها في الهند

تعتزم شركة “أبل” الأمريكية افتتاح أول متاجرها الرائدة في الهند، خلال الربع الأول من عام 2023.

وبدأت “أبل” بالفعل في تعيين عمال متجر بيع بالتجزئة في الهند، ونشرت خططا لملء العديد من الوظائف الشاغرة الأخرى، وفقا لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، أن الهند كانت تخطط لحل محل الصين في تصنيع حاسوب “آيباد” اللوحي من “أبل”.

وأعلنت شركة “أبل” العام الماضي، أنها بدأت في تجميع هاتفها الجديد “آيفون 14” في جنوب الهند، بعد أن كانت تنتج الطرازات القديمة من “آيفون” منذ بضع سنوات.

وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن شركة “أبل” كانت تسعى جاهدة لتحويل الإنتاج من الصين إلى وجهات آسيوية أخرى، بما في ذلك الهند وفيتنام.

وتبحث “آبل”، التي صنعت معظم جوالاتها في الصين منذ فترة طويلة، عن بدائل في ظل التصادم السياسي بين إدارة الرئيس شي جين بينغ ونظيره الأمريكي جو بايدن، إلى جانب فرض الأولى عمليات إغلاق في جميع أنحاء البلاد أدت إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.

قال محللون إنهم يتوقعون أن تشحن “آبل” أجهزة “أيفون” من كلا البلدين في الوقت نفسه تقريبا، الأمر الذي كان من شأنه أن يكون معيارا مهما في جهود الشركة لتنويع سلسلة التوريد الخاصة بها.

قالت المصادر إن مجموعة “فوكسكون تكنولوجي”، الشركة المصنعة الرئيسية لأجهزة “أيفون”، درست عملية شحن المكونات من الصين وتجميع جهاز “أيفون 14” في مصنعها خارج مدينة تشيناي جنوبي الهند، وشمل ذلك البحث عن طرق للحفاظ على معايير السرية العالية.

قررت كل من “آبل” و”فوكسكون” في النهاية أن البدء المتزامن للإنتاج في الهند والصين ليس واقعيا هذا العام، على الرغم من أنه لا يزال هدفا طويل الأجل، ومن المرجح الانتهاء من أول جوال من الهند في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول أو نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد الإصدار الأولي في سبتمبر/ أيلول.