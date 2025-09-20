أبل تطرح هاتفها الجديد "آيفون 17" في روسيا وسط ارتفاع حاد في الطلب

طرحت شركة أبل هاتفها الجديد (آيفون 17) في المتاجر الروسية، اليوم السبت، في حين أشارت شركة التجزئة الكبرى (ريستور) إلى ارتفاع حاد في الطلب المسبق هذا العام.

ويعطي الطلب القوي على هواتف أبل الذكية مؤشرا على أن استهلاك المنتجات الشهيرة لم يتراجع بعد، رغم التباطؤ الاقتصادي الأوسع نطاقا في روسيا.

وارتفعت أسعار الفائدة في روسيا هذا العام إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما، إلى جانب تسجيل عجز في الميزانية تجاوز أربعة تريليونات روبل.

وحافظت هواتف آيفون على شعبيتها في روسيا رغم توقف شركة أبل عن المبيعات في 2022 وتعليق خدمات مثل (أبل باي) نتيجة العقوبات الغربية على خلفية غزو أوكرانيا. كما أن أسعار الهواتف في روسيا أعلى من مثيلاتها في الأسواق الغربية.

وأطلقت أبل الأسبوع الماضي هاتف (آيفون 17) في الأسواق العالمية والذي جاء بتصميم جديد وكاميرات محسّنة بالإضافة إلى الطراز الجديد (آيفون إير).

وطُرح هاتف آيفون 17 سعة 256 جيجابايت بسعر 119990 روبل (1437.08 دولار) على المتجر الإلكتروني لشركة ريستور، أي أعلى بنحو 57 بالمئة من سعر التجزئة في الولايات المتحدة و29 بالمئة من سعره في بريطانيا.

وقالت شركة (إم دوت فيديو إلدورادو) إن شركة أبل جاءت في صدارة العلامات التجارية للهواتف الذكية من حيث إيرادات المبيعات في روسيا العام الماضي، رغم أن شركة شاومي الصينية تصدرت من حيث عدد الوحدات المباعة.

ولم ترد أبل على طلب للتعليق.