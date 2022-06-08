أبل تعلن عن أجهزة لابتوب MacBook Pro الجديدة

كشفت شركة ابل الأمريكية عن احدث اجهزة اللاب توب من سلسلة MacBook Pro و MacBook Air الجديد لعام 2022 خلال مؤتمر شركة آبل العالمي للمطورين WWDC 2022 ، حيث زودت الشركة أجهزتها بالمعالج الأحدث من الشركة Apple M2 الذي يعد أقوى من معالجات ابل المنافسة من انتل و amd ، حيث قامت الشركة بالاستغناء عن معالجات الشركتين من خلال إطلاقها معالجات خاصة بها من تصنيعها ، ويأتي لاب توب 2022 MacBook Pro بتصميم يشبه إلى حد كبير اصدار العام الماضي ، مع بعض المواصفات المتشابهه ، حيث يأتي اللاب توب بشاشة بمقياس 13.3 بوصة بدقة 2560 × 1600 بكسل مع معدل سطوع يصل الي 500 شمعة مع تغطية 100٪ من التدرج اللوني مع قدرة اللاب توب عرض على شاشة خارجية بدقة 6K بمعدل تحديث 60 هيرتز ، بجانب المعالج الجديد Apple M2 الذي يمتلك اذا ضعف المعالج المنافس Core i7-1255U من إنتل.

ويتميز معالج M2 بأنوية ثمانية النواة مع معالج رسومي 10 انوية بمعمارية تصنيع 5 نانومتر ، حيث يقدم المعالج الجديد اداء اكثر من 18% مقارنتا بمعالج M1 السابق بسبب أكثر وجود عدد ترانزستورات بنسبة 25٪ من معالج M1 ، مع زيادة الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة أيضا.

ويأتي لاب توب 2022 MacBook Pro بمنفذي Thunderbolt فائقي السرعة التي يصل معدل نقل البيانات الي 40 جيجا بايت في الثانية ، مع مقبس صوت واحد مقاس 3.5 ملم ، ولكن لا يدعم موصل شاحن MagSafe مثل لاب توب MacBook Air ، ويأتي اللاب توب بطارية 59 واطًا تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط ، مع دعم اللاب توب تقنيات الاتصال اللاسلكي Bluetooth 5.0 و Wi-Fi 6 ، وبحسب الشركة ان اللاب توب من خلال شحنة واحدة يمكنه العمل حتى 20 ساعة من التشغيل.

وتتيح شركة أبل العديد من خيارات التكوين للاب توب 2022 MacBook Pro حيث تبدأ الذاكرة العشوائية من 8 جيجا رام ويمكن ان تصل الي 16 او 24 جيجا رام مع هارد تخزين SSD بسعات 256 او 512 جيجا بايت او 1 و 2 تيرابايت ، وسيتم طرح جهاز MacBook Pro في الاسواق العالمية من خلال تجار التجزئة او عبر الإنترنت بأسعار تبدأ من 1300 دولار أمريكي بداية من الشهر المقبل .