أبل تقدم مفتاح آيفون الرقمي لسيارات Hyundai وBYD

كشفت شركة آبل في عام 2020 ميزة المفتاح الرقمي للسيارة التي تتيح للمستخدمين فتح وتشغيل محرك السيارة المتوافقة من خلال تقريب آيفون أو Apple Watch بالقرب من باب السائق.

وتتوسع شركة أبل قريبا في مهام تطبيق Wallet، الذي من المقرر أن تدعم من خلاله خاصية المفتاح الرقمي للسيارات عبر آيفون وباقي المنتجات

وبحسب موقع “أبل دبليو دي”، الخاصية، ستدعم بها أبل سيارات ماركات هيونداي الكورية الجنوبية و BYD الصينية.

وستتيح أبل من خلال هذه الخاصية من المفتاح الرقمي، قيام المستخدمين بفتح قفل السيارة بإستخدام هواتف الآيفون أو ساعات أبل الذكية باستخدام تطبيق Wallet.

وستضيف الشركة أيضا هذه الميزة، لنمط “إكسبريس” التفاعلي في نظام Ultra Wideband على نظام تشغيل iOS 15، حتى يدعم أيضا قفل وفتح السيارات رقميا.

بالإضافة لإمكانية تشغيل السيارة تلقائيا عند استشعار قرب المستخدم منها.

وخاصية المفتاح الرقمي تمتلك تاريخا حافلا في صناعة السيارات، بدأته شركة بي إم دبليو حين قدمت هذه الميزة للمرة الأولى عام 2020.

ومن بعدها اهتمت شركات إلكترونيات عدة بتطويرها بما في ذلك أبل، التي سبق وأن وفرتها لسيارات كيا وجينيسيس الفخمة.

العبور للمستقبل

في الوقت نفسه، وعلى مسار تعزيز تقدمها بمجال السيارات الكهربائية، تخطط مجموعة “هيونداي” الكورية الجنوبية لاستثمار جديد في أهم سوق سيارات بالعالم.

وتهدف مجموعة “هيونداي موتور”، بما في ذلك كيا وهيونداي موتور وجينيسيس (Genesis)، إلى بيع 3.23 مليون مركبة كهربائية سنوياً على مستوى العالم بحلول عام 2030، لتزيد حصتها إلى 12% من سوق السيارات الكهربائية عالمياً.