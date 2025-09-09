أبل تكشف عن تشكيلة جديدة من هاتف آيفون منها "إير" الأنحف

من المتوقع أن تكشف شركة أبل الثلاثاء عن تشكيلة جديدة من هواتف آيفون، منها “إير” الأنحف والذي قد يبشر بطرح هاتف قابل للطي العام المقبل.

ومن المرجح أن يكون الهاتف النحيف نجم المؤتمر الذي سيشهد الكشف عن تحديثات إضافية لساعات أبل وغيرها من المنتجات الرئيسية.

ورجح محللون أن يكون “إير” في منطقة وسطى من حيث السعر في تشكيلة هواتف أبل بين طرازات آيفون 17 الأقل سعرا وآيفون 17 برو الأغلى ثمنا.

وسيتنافس “آيفون إير” مع هاتف “جالاكسي إس25 إيدج” من سامسونج إليكترونيكس، وقال محللون لرويترز إنه قد يكون نقطة انطلاق نحو منافسة هواتف سامسونج القابلة للطي، وهي في جيلها السابع حاليا.

وينعقد المؤتمر في مقر الشركة في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا في خضم إعادة ترتيب نظام التجارة العالمية التي أثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتقدر أبل أن الرسوم الجمركية ستكلفها أكثر من مليار دولار في الربع الحالي.

ويترقب المحللون ما إذا كانت الشركة ستزيد من أسعار أجهزة آيفون، أو ستبحث عن طرق بديلة لتعويض تكاليف الرسوم الجمركية مثل الحفاظ على أسعار طرز آيفون الأساسية ثابتة مع زيادة تكلفة الإصدارات ذات سعة التخزين الأكبر.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، ستُطرح أجهزة آيفون الجديدة أيضا بدون تحديثات كبيرة لسيري، مساعد أبل الافتراضي، والتي أجلتها أبل حتى العام المقبل.

وفي هذه الأثناء، ينتظر المحللون لمعرفة ما إذا كانت أبل ستضيف المزيد من شراكات الذكاء الاصطناعي إلى مجموعتها قبل طرح سيري المحدث. وكانت أبل استعانت بشركة أوبن إيه.آي، مطورة تطبيق الدردشة الآلية تشات جي.بي.تي، لتشغيل بعض ميزات الذكاء الاصطناعي في أنظمة تشغيلها.

وكشفت غوغل التابعة لألفابت الشهر الماضي عن هواتف جديدة، أحدها قابل للطي، وكان منصة لعرض نموذج جيميناي للذكاء الاصطناعي.