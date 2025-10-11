"أبل" في مرمى الاتهام.. دعوى تتهمها باستخدام كتب مقرصنة لتطوير ذكائها الاصطناعي

تواجه شركة “أبل” الأميركية دعوى قضائية جديدة في محكمة كاليفورنيا الفيدرالية، رفعها عالمان في علوم الأعصاب اتهما الشركة باستخدام آلاف الكتب المحمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب نظامها للذكاء الاصطناعي المعروف باسم “Apple Intelligence”.

وأوضح العالمان سوزانا مارتينيز-كوندي وستيفن ماكنيك، أستاذان في جامعة “صني داونستيت” للعلوم الصحية في بروكلين بنيويورك، أن “أبل” لجأت إلى ما وصفاه بـ”مكتبات ظل” تضم كتبًا مقرصنة وغير قانونية، تم استخدامها لتطوير نموذجها الذكي، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

وتأتي هذه الدعوى في أعقاب قضايا مشابهة رفعتها مجموعات من المؤلفين ضد شركات تكنولوجية كبرى مثل “OpenAI” و**”مايكروسوفت”** و**”ميتا”**، تتهمها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية عبر استخدام محتوى إبداعي لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي دون إذن مسبق.

كما أشارت الدعوى إلى أن القيمة السوقية لشركة “أبل” ارتفعت بأكثر من 200 مليار دولار في اليوم التالي لإعلانها الرسمي عن إطلاق “Apple Intelligence”، وهو ما وصف بأنه اليوم الأكثر ربحية في تاريخ الشركة.

ويطالب العالمان بتعويض مالي لم يُحدد بعد، وبوقف استخدام أبل لأعمالهما الأدبية، وهما كتابا “Champions of Illusion” و**”Sleights of Mind”**، في تدريب أنظمتها الذكية دون تصريح.

جدير بالذكر أن شركة “أنثروبيك” للذكاء الاصطناعي كانت قد وافقت مؤخرًا على تسوية دعوى مماثلة بمبلغ 1.5 مليار دولار بعد اتهامها باستخدام أعمال مؤلفين في تدريب روبوتها “كلود”.